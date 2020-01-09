دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع BMW تؤكد على دعم سيارة iNEXT الكهربائية بميزة الإتصال بشبكات 5G في فعاليات #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة BMW عن نموذج سيارتها الكهربائية iNEXT خلال فعاليات مؤتمر CES، كما أكدت الشركة على أن سيارتها الكهربائية ستأتي بميزة دعم الإتصال بشبكات 5G.

يأتي الجيل القادم من السيارات الكهربائية المقدمة من عملاق تصنيع السيارات BMW بميزة الإتصال بشبكات الجيل الخامس لدعم السيارة الكهربائية بميزة الإتصال فائق السرعة، مع دعم تقنية القيادة الذاتية في سيارتها الكهربائية.

ولقد كشف عن رؤية BMW في السيارات الكهربائية خلال 2018 للمرة الأولى، مع نموذج سيارة Vision iNEXT، ومن المتوقع أن تصل الشركة للأسواق بإصدارها الأول من السيارات الكهربائية خلال عام 2021.

ومن المقرر أن يأتي الجيل القادم من السيارات الكهربائية مع الجيل الخامس من منصة السيارات الكهربائية، كما تدعم السيارة تقنية eDrive في المحركات الكهربائية.

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ولقد جاء نموذج سيارة iNEXT الكهربائية في CES 2020 بميزة التركيز بشكل رئيسي على الإتصال بشبكات 5G، كبديل للتركيز على سرعة السيارة، حيث من المتوقع أن تدعم الإتصالات السريعة بتقنية 5G الإتصال السلس وبإستجابة سريعة بين السيارات، كما تدعم تقنية 5G ميزة الترفيه في السيارة بكفاءة أعلى.

ومن المتوقع أن تأتي سيارة BMW iNEXT بالمستوى الثالث في مهام القيادة الذاتية، نظراً لحاجة ميزة القيادة الذاتية في سيارة BMW إلى دعم إتصال ثابت وسريع بين سيارة BMW والسيارات الأخرى على الطريق.

المصدر

هذا الموضوع BMW تؤكد على دعم سيارة iNEXT الكهربائية بميزة الإتصال بشبكات 5G في فعاليات #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.