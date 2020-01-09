شكرا لقرائتكم خبر عن التليفزيون اليابانى: رئيس الوزراء آبى سيمضى بخططه لزيارة السعودية والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء شينزو آبي سيمضي في خططه في مطلع الأسبوع لزيارة السعودية وعمان والإمارات. وقالت اليابان هذا الأسبوع إنها ستلتزم بخطط لنشر قوات في الشرق الأوسط لضمان سلامة سفنها على الرغم من تصاعد التوترات بعد أن قتلت الولايات المتحدة قائدا عسكريا إيرانيا غير أن وسائل إعلام كانت قد ذكرت أن جولة آبي ألغيت.

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