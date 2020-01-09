شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد أبوظبى ورئيس كوستاريكا يبحثان المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة، اليوم، اتصالا هاتفيا من الرئيس الكوستاريكى كارلوس الفارادو كيسادة.

وذكرت وكالة أنباء الامارات، انه جرى خلال الاتصال تناول آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية إضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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كما جرى خلال الاتصال بحث علاقات التعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها.

فى سياق متصل بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، منذ أيام قليلة، هاتفيا مع رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تدعيمها وتطويرها بما يحقق المصالح المتبادلة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين بحثا أيضا خلال الاتصال، آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وأهمية خفض التوتر والتصعيد في المنطقة.