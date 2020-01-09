أربيل (العراق)/ علي محمد/ الخليج 365
قال رئيس حكومة إقليم كردستان في شمال العراق مسرور بارزاني، إن تهديدات داعش مستمرة وعلى التحالف الدولي مواصلة دعمه لضمان هزيمة الإرهابيين.
جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي تلقاه بارزاني، مساء الأربعاء، من وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية آندرو موريسون، بحسب بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه.
وذكر البيان، أن "موريسون وجه شكره لرئيس الوزراء على جهود حكومته في تخفيف حدة التوترات الأخيرة في المنطقة"، لافتاً إن "نهج المملكة المتحدة وحكومة الإقليم متطابقان في هذا الإطار".
وقال رئيس وزراء الإقليم إن "حكومة الإقليم تواصل جهودها لاحتواء الموقف"، في إشارة الى التصعيد الأخير في المنطقة والعراق بين أمريكا وإيران.
وأشار بارزاني إلى أن "تهديدات داعش لا تزال قائمة ويتعين أن يواصل التحالف الدولي دعمه للعراق وإقليم كردستان لضمان هزيمة الإرهابيين".
وأعلنت بغداد، في ديسمبر/ كانون الثاني 2017، استعادتها الأراضي التي سيطر عليها التنظيم، صيف 2014، وتبلغ نحو ثلث مساحة العراق في شمالي وغربي البلاد.
ولا يزال "داعش" يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيًا إلى أسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.
وأضاف بارزاني، إنه "من المهم للعراق وشركائه الدوليين أن تكون كردستان آمنة ومستقرة ومزدهرة".
وشدد على ضرورة ضمان الحقوق الدستورية للإقليم، معرباً عن أمله بأن تفي الحكومة الاتحادية بالتزامها في احترام تلك الحقوق.
من جهته، أكد موريسون التزام المملكة المتحدة باستقرار وسيادة العراق.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر بارزاني يطالب بمواصلة دعم التحالف الدولي لمواجهة "داعش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.