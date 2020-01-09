“مايك نيس” #إيران طلبت من ميليشياتها عدم مهاجمة أهداف أمريكية

الخليج - رويترز

قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تلقت معلومات بأن إيران طلبت من ميليشيات حليفة لها ألا تهاجم أهدافاً أمريكية.

وقال بنس في مقابلة مع شبكة سي.بي.إس نيوز: “نتلقى معلومات استخباراتية مشجعة بأن إيران تبعث برسائل لتلك الميليشيات نفسها بألا تتحرك ضد أهداف أمريكية أو مدنيين أمريكيين، ونأمل أن تجد تلك الرسالة صدى”.

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وأضاف أن “المعلومات الاستخباراتية أشارت إلى أنه قد يكون هناك هجوم”، لافتاً “لدينا نظام إنذار مبكر سمح لنا بنقل القوات لمكان آمن”، مؤكداً “أعتقد أننا آمنون الآن أكثر مما كنا عليه قبل مقتل قاسم سليماني”.

كان الحرس الثوري الإيراني قال، في بيان فجر الأربعاء، إنه أطلق “عشرات الصواريخ أرض-أرض” على قاعدة “عين الأسد” الجوية غربي العراق، دون الإعلان عن أي خسائر بشرية، فيما أوضح الجانب الأمريكي أن الأضرار المادية محدودة.

وجاء الهجوم الإيراني عقب أيام من استهداف واشنطن قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع لمليشيا الحرس الثوري الإيراني خلال غارة جوية قرب مطار بغداد الدولي.