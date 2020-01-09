صحيفة الخليج الالكترونية

يحتضن إستاد الجوهرة، مساء اليوم، قمة كروية إسبانية مرتقبة تجمع برشلونة بمنافسه أتلتيكو مدريد، في ثاني لقاءات كأس السوبر الإسباني، والذي تستضيفه المملكة لأول مرة على مستوى القارة الآسيوية. انطلقت، أمس، وتستمر حتى 12 يناير الجاري، في حدث تنظمه الهيئة العامة للرياضة ضمن مبادرة استضافة الفعاليات التي تندرج تحت برنامج «جودة الحياة».

تفوق

يأمل برشلونة بقيادة مدربه فالفيردي استكمال مسيرة النجاح على مستوى البطولات المحلية، إذ يدخل اللقاء بصفته حاملا للقب البطولة «كأس السوبر الإسباني» حين تغلب على إشبيلية الموسم الماضي على إستاد «ابن بطوطة» بالمغرب.

يملك برشلونة الرصيد الأعلى من الألقاب على مستوى بطولة كأس السوبر، بحصده 13 لقبًا سابقًا، متقدمًا على منافسه التاريخي ريال مدريد الذي يملك 10 ألقاب، ويأمل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهداف التاريخي للبطولة برصيد 13 هدفًا، استكمال نجاحاته الرائعة مع الفريق وتسجيل إنجاز آخر هذه المرة من أراضي المملكة.

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يتربّع النادي الكتالوني حاليًا على صدارة الترتيب في «الليجا» بفارق الأهداف عن منافسه ريال مدريد، وكان تعادل في آخر لقاءاته أمام إسبانيول في «ديربي» برشلونة، قبل أن يحط رحاله في جدة.

كسر العناد

يسعى خصمه العنيد أتلتيكو مدريد الذي يتواجد للمرة 7 في منافسات السوبر الإسباني، إلى كسر عناد الأعوام الـ5 الماضية وتحقق ثالث ألقابه، إذ يعود آخر تتويج له إلى 2014، ويعقد الفريق آماله على النجم البرتغالي الصاعد جواو فيليكس والإسباني كوكي، وعلى أفكار مدربه الأرجنتيني سيميوني.

وكان أتلتيكو كسب آخر مواجهاته في الدوري حين تغلب على ليفانتي بنتيجة 2/ 1، ليتمسك بالمركز الثالث.

https://www.alwatan.com.sa/article/1033304/رياضة/عالمية/برشلونة-في-مواجهة-مرتقبة-أمام-الأتلتيكو