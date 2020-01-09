بنس: إيران طلبت من ميليشيات تابعة لها عدم مهاجمة أهداف أمريكية

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الخليج - د ب أ
قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إن أمريكا أصبحت أكثر قوة أمانا، بعد القرار “الحاسم” للرئيس دونالد ترمب بقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، على حد قوله.
وقال مايك بنس إن الولايات المتحدة تلقت معلومات بأن إيران طلبت من ميليشيات حليفة لها ألا تهاجم أهدافا أمريكية. وقال بنس في مقابلة مع شبكة سي.بي.إس نيوز “نتلقى معلومات استخباراتية مشجعة بأن إيران تبعث برسائل لتلك الميليشيات نفسها بألا تتحرك ضد أهداف أمريكية أو مدنيين أمريكيين، ونأمل أن تجد تلك الرسالة صدى”.
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