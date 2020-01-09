- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن وجود وظائف صحية وفنية شاغرة لحملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في العديد من التخصصات من أجل العمل في برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية.
وأوضحت الهيئة الملكية بالجبيل أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
كانت هذه تفاصيل خبر الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف شاغرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.