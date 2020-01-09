حساب المواطن يعلن إيداع الدعم المخصص لشهر يناير

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن برنامج حساب المواطن عن بدء إيداع الدعم المُخصص لشهر يناير في الحسابات البنكية للمستفيدين من البرنامج. وأوضح البرنامج، أنه سيستمر إيداع الدعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم حتى نهاية اليوم الخميس.

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