الشورى يطالب الإسكان بخيارات سكنية للعزاب ضمن منتجاتها

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صحيفة الخليج الالكترونية
أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بضرورة دراسة السماح لغير المتزوجين من المواطنين والمواطنات “العزاب” ممن بلغ عمره 25 سنة فأكثر بالتقدم بطلب الحصول على أحد الخيارات السكنية لدى وزارة الإسكان.
وجاءت توصية اللجنة وفقًا لـ”الرياض” عبر تعليقها على التقرير السنوي لوزارة الإسكان المعروض للمناقشة، داعية المجلس للموافقة على توصيتها في جلسة الإثنين المقبل.
وأوضحت اللجنة أن أهمية هذا الأمر ترجع إلى أن المسوحات السكانية أظهرت أن نسبة الذكور الذين لم يسبق لهم الزواج تعدت41 %، وفي الإناث نسبة من لم يتزوجن تجاوزت 32 %.
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