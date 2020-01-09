هذا ما تفعله عند انسكاب مشروبات ساخنة على طفلك!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

في بعض الأحيان تنسكب مشروبات ساخنة على جلد الطفل. فما العمل حينئذ؟



للإجابة عن هذا السؤال، أوضحت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين أنه يتعين على الوالدين القيام بالخطوات التالية:

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خلع ملابس الطفل: على العكس من الحروق العادية، يجب دائماً خلع الملابس، التي انسكب عليها السائل الساخن. وإذا التصقت الملابس على موضع الجلد المصاب، فيمكن الاستعانة بحمام ماء.

تبريد موضع الإصابة: يجب تبريد مواضع الجلد المصابة بواسطة ماء فاتر وليس بارداً لمدة 10 أو 20 دقيقة باستثناء الأطفال حديثي الولادة وإذا كانت الحروق تغطي نطاقات كبيرة من سطح الجسم بنسبة تتجاوز 15%، وذلك تفادياً لخطر انخفاض درجة حرارة الجسم.

تغطية المنطقة المصابة: بعد تبريد الموضع المصاب يجب تغطيته بواسطة قطعة قماشية نظيفة أو ضمادة جروح، علماً بأن أن الحروق تندرج ضمن الحالات، التي تستلزم زيارة الطبيب وتلقي الرعاية المناسبة.

وتعد الحروق في مواضع كبيرة من الجسم من الحالات، التي تستلزم استدعاء الإسعاف نظراً لأنها تشكل خطراً على حياة المصاب. وينطبق هذا على إصابة 8% من سطح الجسم لدى طفل صغير، وهو ما يمثل ذراعاً واحدة أو نصف الساق أو نصف الجزء العلوي من الجسد من الجهة الأمامية. وتشكل راحة اليد 1% من سطح الجسم على سبيل المثال.