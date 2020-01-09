سقوط صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء وسط بغداد

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وسمع شهود عيان دويّ الانفجارات في وسط العاصمة، أعقبه صوت صفارات الإنذار في المنطقة الخضراء، وذلك بعد 24 ساعة من هجوم صاروخي شنّته إيران على قاعدة عسكرية تضمّ جنوداً أميركيين في غرب العراق.
وأفاد شهود عيان بأن الانفجارات هي الأقوى في سلسلة الهجمات على المنطقة الخضراء.
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