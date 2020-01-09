شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق بين القوات الروسية والأمريكية على فتح معبر فى دير الزور شمال سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق العسكريون الروس مع نظرائهم الأمريكيين على فتح معبر الصالحية فى محافظة دير الزور شمالى سوريا، والذى أبقته القوات الأمريكية مغلقا لعدة أشهر، وقال رئيس اللجنة السورية للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في محافظة دير الزور عبد الله شليش، اليوم الخميس، للصحفيين : "على الجانب الآخر، هناك العديد من العائلات التى لم تتمكن من القدوم إلى هنا، لقد فروا بسبب الحرب ولم يتمكنوا من العودة بسبب تدمير البنية التحتية، لقد تم الآن استعادة كل شيء، لكن يجرى منعهم تحت ذرائع غير موجودة".

فى الوقت نفسه، تم تدمير 85 % من مدينة دير الزور، بسبب الضربات الجوية التى شنها التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة.

ووفقا للعسكريين الروس، فإن السلطات المحلية مستعدة لإعادة بناء المدينة من تلقاء نفسها، ولكن لا يوجد ما يكفى من الناس لهذا الغرض.

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وبحسب رئيس المركز الروسى للمصالحة سيرجى جمورين، فقد تم عزل عشرات من سكان دير الزور عن منازلهم.

وقال في حديث مع الصحفيين: "إنهم يريدون العودة إلى منازلهم، وإصلاحها، وتربية الأطفال، والعمل في الزراعة. وفتح هذا الممر الإنساني سوف يحل كل هذه المشاكل وسيعود الناس إلى الحياة السلمية".

وتعانى سوريا، منذ مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمى لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما داعش، جبهة النصرة، واللذان تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.