شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. امطار رعدية بالسعودية وغائما في البحرين والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد طقس الخليج اليوم، الخميس، عدم استقرار ، حيث يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق بالسعودية، فيما تشهد كل من الإمارات والبحرين طقسا غائما مع فرص تساقط الأمطار

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم ، الخميس، هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، نجران، عسير، الباحة ،مكة المكرمة ، الرياض ،الشرقية) فيما تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق(تبوك، الجوف، الحدود الشمالية).و إنخفاضًا في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط و جنوبية غربية الى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الشمالي والاوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية على الجزء الشمالي وجنوبية الى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

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البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين، اليوم الخميس ، سيكون غائما احيانا مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة في وقت لاحق من النهار.

درجة الحرارة العظمى 22 درجة مئوية الصغرى 17 درجة مئوية.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم ، الخميس ، غائما جزئياً إلى غائم ظهراً مع فرصة لسقوط الأمطار تبدأ غرباً ثم تمتد وتشتد تدريجياً على مناطق متفرقة من الدولة، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً مع السحب مثيرة للرمال والأتربة.