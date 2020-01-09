نصائح للتخلص من السموم في غرفة النوم.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

كشف خبراء النوم كيف أن "إزالة السموم" من غرفة النوم ستحسن نوعية نومك وكذلك صحتك العامة.



وتشمل الأشياء البسيطة التي يمكنك القيام بها لإزالة السموم من هذه الغرفة: التأكد من أنك لا تنام على سرير يتجاوز عمره 10 سنوات وترك الإلكترونيات في الخارج، بالإضافة إلى تهيئة الظروف المناسبة مع الإضاءة الجيدة وتحسين نوعية الهواء، بحسب صحيفة ديلي ميل.

1- تغيير المراتب القديمة

على الرغم من أن المرتبة يمكن أن تكون استثماراً كبيراً، إلا أنها ليست مُصممة للاستخدام لأكثر من 10 سنوات، وتشمل المشاكل المرتبطة بالمرتبة القديمة آلام الظهر والمفاصل وأعراض الحساسية للأتربة مثل العطس والحكة في العيون.

ويوصي الخبراء باستبدال المرتبة كل 10 سنوات، واختيار مرتبة مصنوعة من المطاط الطبيعي.

2- ترك الإلكترونيات خارج الغرفة

يتمثل أحد الأشياء البسيطة التي يمكنك القيام بها للمساعدة في تحسين جودة النوم التأكد دائماً من بقاء جميع الإلكترونيات خارج غرفة نومك، حيث تصدر الأجهزة الإلكترونية باستمرار مستويات منخفضة من الإشعاع والضوء يمكن أن تقطع النوم وتؤخر إطلاق الميلاتونين، وهو هرمون طبيعي تصنعه الغدة الصنوبرية في الجسم، ويساعد على النوم بشكل صحي.

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3- اختيار الأغطية الطبيعية

إذا كنت تحاول إزالة السموم من غرفة نومك، فإن النوم في أغطية طبيعية كتلك المصنوعة من الكتان 100 في المائة أمر لا بد منه، ومن المعروف أن أغطية السرير المصنوعة من الألياف الاصطناعية تحتوي على آثار للمواد الكيميائية الضارة.

4- الإضاءة

يحتاج الدماغ إلى إضاءة منخفضة لإنتاج هرمون النوم الميلاتونين، وهذا يعني أن هناك حاجة إلى التفكير في الإضاءة، وعلى وجه الخصوص المصابيح الكهربائية التي تختارها.

وبالإضافة إلى اختيار المصابيح التي توفر توهجاً دافئاً وناعماً، فكر في استخدام الشموع أو أشعل في الغرفة مصباحاً ملحياً مفيداً للصحة.

5- تحسين جودة ودوران الهواء

يمكن أن تؤثر جودة الهواء على نوعية نومك، وهو أمر قد لا يكون لديك سيطرة مباشرة تذكر عليه، فالمركبات العضوية المتطايرة والسموم التي يمكن العثور عليها في أماكن مثل السجاد ومنتجات التنظيف والأدوات المنزلية وعلى الأسطح المطلية للجدران، يمكن أن تتسرب في الهواء دون علمك بها، وتؤثر على جودة تنفسك وصحتك.

ويمكن أن يساعد استخدام جهاز تنقية الهواء في غرفة النوم في إزالة جزء كبير من الغبار والمواد المثيرة للحساسية والمواد الكيميائية.