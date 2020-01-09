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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي الأطعمة التي يُعتقد أنها تحسن الحالة المزاجية؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
في بعض الأحيان تنادي معدتك بالحاجة إلى قطعة حلوى، بينما يخبرك العقل بضرورة الامتناع عن السكريات لخطرها على الصحة. لكن عندما يتعلّق الأمر بالحالة المزاجية قد يكون الطعام مصدراً للمشاعر الإيجابية، بل وأحاسيس السعادة إذا تم اختياره جيداً.
إليك بعض الأطعمة التي يُعتقد أنها تحسن الحالة المزاجية، وتخفّف الأثر السلبي للظروف والضغوط:
* الشمندر (البنجر) من الأطعمة التي تزيد إنتاج الجسم لهرمون السيروتونين الذي يحسن الحالة المزاجية.
* عصير التوت وخاصة الأزرق يعزّز الأحاسيس الإيجابية.
* الهليون (الأسباراغاس) من الأطعمة التي تزيد إنتاج السيروتونين.
* تحتوي حبة الفلفل الأحمر على ضعفي احتياجات الجسم من فيتامين "سي" و8 أضعاف احتياجات فيتامين "أ"، ويساعد هذا القدر الكبير من الفيتامينين على تحسين المزاج.
* جوز الهند من الأطعمة التي تزيد الإحساس بالرضا بسبب محتواه من الدهون الصحية التي تغذي الدماغ.
* الشوكولا الداكنة توفر الدهون الصحية التي تغذي الدماغ وتساعد على إنتاج المزيد من السيروتونين.
* بذور اليقطين (اللب الأبيض) تزيد إنتاج السيروتونين في الدماغ.
* العسل مصدر للبكتريا الصديقة التي تقلل التهابات الدماغ، ما يساعدها على النشاط الإيجابي.
* السلمون من الأطعمة التي تقلل التهابات الدماغ، وتحسن قدرتها على إنتاج السيروتونين.
* الموز مصدر للبوتاسيوم والسكر الصحي الذي يعزّز الإحساس الإيجابي.
* الدجاج مصدر لتوليفة من المغذيات تزيد الإحساس بالسعادة.
* الحمضيات مثل البرتقال والليمون تزيد أحاسيس السعادة.
* الجوز من أفضل المكسرات المغذية للدماغ، والتي تساعدها على إنتاج السيروتونين.
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