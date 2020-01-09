من هي كارول زوجة كارلوس غصن؟

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images

هناك الكثير مما يجمع كارول نحاس بزوجها كارلوس غصن سواء على الصعيد الشخصي أم على الصعيد المهني، من بينها ريادة الأعمال والاغتراب وظروف الحياة.

ومع اتهام كارلوس غصن بمخالفات مالية عندما كان رئيساً لشركة نيسان اليابانية وسجنه في اليابان، اندفعت المرأة الخمسينية وعلا صوتها مطالبة بالإفراج عن زوجها.

وباتت كارول شريكة كارلوس أيضا في قضيته، فقد أصبحت اليوم مطلوبة لدى القضاء الياباني بشبهة "تقديم شهادة زائفة" خلال التحقيق حول زوجها.

وكارول نحاس، هي الزوجة الثانية لكارلوس غصن.

ولدت كارول في بيروت عام 1966 قبل أن تسافر إلى الولايات المتحدة الأميركية وتتزوج الأمريكي مارشي، وتنجب منه ثلاثة أولاد هم تارا وأنتوني ودانيال. © Getty Images

أسست نحاس في العقد الماضي شركة لبيع العباءات الفاخرة المصنعة في لبنان، في سياق عملها في مجال الموضة.

وفي العام 2016 تزوجت كارول من كارلوس غصن وجرت حفلة زفافهما في قصر فيرساي في باريس

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وكان كارلوس غصن قد انفصل عن زوجته الأولى ريتا قرداحي عام 2013 بعد زواج دام حوالى 30 سنة.

وظهرت مزاعم حول استخدام كارول أموال شركة نيسان لتحقيق مكاسب شخصية، واستخدام أموال رينو في حفل الزفاف.

كما أثيرت أسئلة حول علاقة كارول بشركة "اليخوت الجميلة" المسجلة في "الجزر العذراء". © Getty Images

الدفاع عن كارلوس

بعد هروب كارلوس غصن من إقامته الجبرية في اليابان إلى لبنان الأسبوع المنصرم أثيرت الشكوك حول ضلوع كارول في ذلك.

وطلبت كارول المساعدة من الرؤساء الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي دونالد ترامب والبرازيلي جائير بولسونارو.

وقالت في مقابلة مع "بي بي سي" في يونيو/حزيران 2019 "أنا ربة منزل، قمت بتربية ثلاثة أطفال، لكنهم جعلوني أبدو كامرأة متآمِرة" في أعقاب استجوابها في طوكيو حول ما إذا كانت تعرف أي شيء عن مخالفات زوجها دون أن يوجه لها أي تهمة.

وأضافت أن السبب الحقيقي للتحقيق معها هو "توريطها في القضية وإسكاتها لإضعاف كارلوس".