أستاذ قانون دولي يكشف حقيقة دور الإنتربول في ملاحقة «غصن»

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يعقد الرئيس السابق لمجموعة رينو- نيسان، كارلوس غصن، الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا في بيروت للكشف عن ملابسات هروبه من اليابان، والتحدث عن قضيته، بحسب ما قال متحدث باسمه.

يأتي هذا بعد أن أصدر ممثلو الادعاء في اليابان مذكرة اعتقال بحق زوجة كارلوس غصن، أمس الأول، وبعد أن قالت الرئاسة اللبنانية إن السفير الياباني في بيروت طلب من الرئيس ميشال عون، المزيد من التعاون في قضية الرئيس المقال لشركة نيسان، تفاديًا للتداعيات السلبية على العلاقات بين البلدين.

كانت طوكيو قد أعلنت في وقت سابق، أنه على الرغم من أنه لا توجد اتفاقية تسليم مطلوبين بين لبنان واليابان، فإنه ما زال بإمكانها مطالبة بيروت بتسليمها «غصن»، وقالت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري، في تصريحات صحفية، إنه من حيث المبدأ يمكن لطوكيو تقديم طلب تسليم لدولة لا تربطها بها اتفاقية تسليم.

وأضافت الوزيرة أن مثل هذا الطلب يحتاج لفحص دقيق بناء على إمكانية «ضمان المعاملة بالمثل واحترام القانون المحلي للدولة الشريكة».

وفي هذا السياق، قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إنه من حق لبنان أن يرفض التسليم، موضحًا أن عملية تسليم المطلوبين تخضع لقانون الدولة المطلوب منها التسليم ولموافقتها وفي هذه الحالة فإن الدولة المعنية بالموافقة على التسليم هي لبنان وليس اليابان، كون الشخص المطلوب أحد رعاياها وهذا ما ينطبق على حالة غصن، وأضاف أنه في حال رفض لبنان التسليم لكون المشتبه فيه أو المحكوم عليه أحد الرعايا اللبنانيين، فإن لبنان ملزم بإحالة القضية ودون إبطاء لسلطاتها المختصة بقصد الملاحقة بموجب الفقرة 13 من المادة 44 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

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على صعيد متصل، يشار إلى أن السلطات اللبنانية أكدت في وقت سابق أنها تلقت مذكرة اعتقال من الشرطة الدولية «الإنتربول» بحق كارلوس غصن، وإنه دخل البلاد بصورة قانونية، غير أن مسؤولا أمنيًا لبنانيًا بارزًا قال إن لبنان لا يسلم مواطنيه.

وعن دور الانتربول في ملاحقة «غصن»، أوضح «سلامة» أن ثمة مفهوم مغلوط لدى العرب عن دور الإنتربول، وقال إن الإنتربول جهاز بوليسي وليس قضائي، ومن ثم فإنه لا يتمتع بسلطة دولية عليا تسمو على دول أعضائه، فهو يعمل بإرادة الدول واختيارها له للمساعدة في ملاحقة وتتبع المشبوهين والمجرمين تمهيدًا لسوقهم للعدالة الوطنية أو الدولية، وهو مخول حق التدخل للقبض على المطلوبين في الدول ضمن مبدأ احترام السيادة الوطنية.

ومنذ وصوله إلى لبنان منذ نحو أسبوع كان غصن «65 عامًا» متحفظًا في تصريحاته الإعلامية، حيث لم يخرج عن صمته سوى مرتين عبر بيانين.

ووصل كارلوس غصن، الاثنين الماضي، إلى لبنان في ظروف غامضة. وقد كان ممنوعًا رسميًا من مغادرة الأراضي اليابانية، حيث أفرج عنه بكفالة مالية منذ أبريل 2019، بانتظار محاكمته لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية.