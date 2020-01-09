دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Intel تكشف عن وحدة معالجة رسوميات Ghost Canyon لدعم نظام حاسب مكتبي #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

تدفع شركة Intel بالإصدارات المميزة الجديدة من منتجات الشركة في خط إنتاج NUC، ومن جديد تكشف الشركة في فعاليات CES عن وحدة معالجة رسوميات تأتي لدعم كرت شاشة لنظام حاسب مكتبي بحجم كامل، والتي تنطلق بعنوان Ghost Canyon.

يدعم تصميم Ghost Canyon نظام الحاسب المكتبي بكرت شاشة بحجم كامل، حيث يأتي بتصميم أقرب لنظام حاسب مكتبي مصغر يختلف عن إصدارات NUC السابقة، إلا أن وحدة المعالجة Ghost Canyon تأتي بآداء جيد لدعم أنظمة الألعاب.

وتؤكد شركة Intel على أن وحدة معالجة الرسوميات Ghost Canyon NUC ستدعم أيضاً معالج إنتل i9 الذي يقدم سرعة تصل إلى 5GHz في الأنوية الآحادية، كما ستدعم وحدة المعالجة ترقية المعالج منذ البداية.

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وتشير التوقعات إلى أن Ghost Canyon NUC ستأتي بتكلفة أعلى من أجهزة الحاسب المكتبي، إلا أنها ستقدم دعم جيد للاعبين لتحسين كفاءة أنظمة الحاسب المكتبي، ومن المتوقع أن تقدم إنتل لاحقاً مزيد من التفاصيل حول وحدة المعالجة Ghost Canyon NUC.

المصدر

هذا الموضوع Intel تكشف عن وحدة معالجة رسوميات Ghost Canyon لدعم نظام حاسب مكتبي #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.