دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع BMW تستعرض رؤيتها المستقبلية في سيارة 2021 iNext مع تقنية الواقع المعزز #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

إستعرضت شركة BMW رؤيتها المستقبلية في تقنية وتصميم السيارات، والتي تتجه فيها إلى تفاعل أكبر بين المستخدم والسيارة، من خلال محادثات تفاعلية يمكن أن تدعم فيها السيارة الإستجابة لإيماءات الجسد والرأس من المستخدم.

كشفت رؤية BMW في تصميم الجيل القادم من السيارات الكهربائية عن تقنية BMW i Interaction EASE التي تقدم زجاج أمامي للسيارة يدعم التفاعل مع إيماءات جسد المستخدم، كما يأتي بتصميم شفاف يتيح عرض البيانات أثناء القيادة بتقنية الواقع المعزز.

كما تعمل تقنية الواقع المعزز في الزجاج الأمامي للسيارة على عرض معلومات وبيانات وفقاً لمحيط السيارة، كما تقدم تفاصيل أكثر لأحد المواقع التي جذبت أنظار المستخدم أنثاء قيادة السيارة.

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أيضاً ترتكز تقنية الزجاج في عرض البيانات والمعلومات خاصة بالترفيه على تقنية 5G أيضاً، كما تقدم i Interaction EASE ثلاثة أنماط ترفيهية، كما تدعم السيارة عرض بيانات تفصيلية حول المنطقة المحيطة بالسيارات، وما تتضمن من مطاعم، ودور عرض سينمائي، حيث يمكن للمستخدم الإشارة للزجاج الأمامية ليدعم عرض قائمة بتفاصيل أكثر للمواقع.

وتؤكد شركة BMW على أن سيارة 2021 iNext ستكون من أول السيارات التي تنطلق بميزة دعم معايير 5G، لتوفير سرعات عالية في الإتصال.

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هذا الموضوع BMW تستعرض رؤيتها المستقبلية في سيارة 2021 iNext مع تقنية الواقع المعزز #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.