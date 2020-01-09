شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يسقط طائرة مسيرة بريف شمال غربى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن مضادات الجيش السوري أسقطت طائرة مسيرة في محيط بلدة أصيلة بريف حماة الشمالي الغربي.ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله "إن مضادات الجيش تصدت مساء أمس الأربعاء لطائرة مسيرة أطلقها الإرهابيون حاولت الاقتراب من نقاط الجيش والمناطق الآمنة في محيط بلدة أصيلة شمال غربي حماة وأسقطتها.

وكانت مضادات الجيش السوري قد تصدت في الأسابيع الماضية للعديد من الطائرات المسيرة التي حاولت الاعتداء على نقاط الجيش والمناطق الآمنة وأسقطت معظمها.

في سياق متصل، تصدت وحدات الجيش العاملة في الريف المحرر بمنطقة معرة النعمان لهجوم مسلحين على النقاط العسكرية على مشارف قريتي سمكة والبرسا بريف إدلب الجنوب شرقي.

ودمرت وحدات الجيش العربى السورى، في وقت سابق ، أوكارا وتحصينات للإرهابيين فى ريفى إدلب الجنوبى الشرقى وحلب الجنوبى الغربى، وذلك فى إطار عملياتها المتواصلة ضد فلول التنظيمات الإرهابية التى تنتشر فى تلك المناطق وتتخذ من المدنيين دروعا بشرية وتمنعهم من المغادرة إلى المناطق الآمنة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن وحدات من الجيش نفذت عمليات قصف مدفعية وصاروخية طالت مواقع المجموعات الإرهابية ومحاور تحركاتها فى مدينة معرة النعمان وبلدات سراقب ومعرشورين ومعرشمشة وتلمنس بريف إدلب الجنوبى الشرقى.

وأشارت، إلى أن الضربات أسفرت عن القضاء على عدد من الإرهابيين، وإصابة آخرين وتدمير أسلحتهم وذخيرتهم.

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وفى ريف حلب الجنوبى الغربى، ذكرت الوكالة، أن وحدات من الجيش استهدفت بضربات مدفعية أوكارا وتحصينات للتنظيمات الإرهابية فى قرية خلصة موقعة فى صفوفهم قتلى ومصابين.

يذكر أن، وحدات الجيش العاملة فى الريف المحرر بمنطقة معرة النعمان، أحبطت فى وقت سابق هجوما للمجموعات الإرهابية على النقاط العسكرية فى بلدتى التح وجرجناز، واستهدفت تحركات فلولهم على محور أبو الضهور/سراقب بريف إدلب الجنوبى الشرقى.

و من الجدير بالذكر ، أنه فى وقت سابق، أحبطت وحدات الجيش السورى العاملة فى الريف المحرر بمنطقة معرة النعمان، هجوما لمجموعات إرهابية على النقاط العسكرية فى بلدتى التح وجرجناز بريف إدلب الجنوبى الشرقى.