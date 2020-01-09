شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء أستراليا: قواتنا باقية فى العراق لمواصلة مهمتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس وزراء أستراليا ، سكوت موريسون ، اليوم الخميس ، إن القوات الأسترالية ستبقى في العراق لمواصلة مهمتها.وأضاف موريسون، الذي كان يتحدث للصحفيين، أن سفينة حربية أسترالية ستبحر كما هو مخطط إلى مضيق هرمز هذا الأسبوع للمساعدة في حماية الملاحة في المنطقة.من جهة أخرى، غادر 10 من الأفراد العسكريين الإسبان الذين تم نشرهم فى بغداد كجزء من عملية الناتو فى العراق إلى الكويت بعد أن قررت المنظمة الدولية "نقل" جزء مؤقت من أفرادها فى العراق إلى مواقع مختلفة داخل وخارج البلاد، وفقا لصحيفة "إيه بى سى" الإسبانية.

وأكدت وزارة الدفاع الإسبانية أن هناك ثلاثة فقط من بين العسكريين الإسبان الثلاثة عشر الباقيين، فى طريقهم إلى الكويت، حيث أفاد الناتو أنه سيعيد مؤقتا نقل جزء من أفراده فى العراق إلى مواقع مختلفة كإجراء وقائى لحماية أفراده من تصاعد التوتر بعد الهجوم الأمريكى الذى أدى بحياة الجنرال الإيرانى قاسم سليمانى فى بغداد.

بالإضافة إلى ذلك ، من بين 13 عسكريًا في بغداد ، يوجد لدى إسبانيا 550 آخرين فى قاعدة بسماية فى جنوب العاصمة بغداد، وقالت وزارة الدفاع فى بيان إن وضع هؤلاء العسكريين "طبيعى للغاية ، كما نقلوا ، دون أى تغيير" فى الموقف.

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وأشارت الصحيفة إلى أن هؤلاء الجنود الإسبان فى عملية التحالف الدولى ضد داعش تحت رعاية قرار الأمم المتحدة المتأصل ، وتدريب الجيش العراقى.

كما قامت ألمانيا وسلوفاكيا وكندا أيضا إجلاء جزء من وحداتهم فى العراق، إلى الدول المجاورة لأسباب أمنية ، ويأتى القرار بعد يومين من مطالبة البرلمان العراقى القوات الأجنبية بمغادرة أراضيها بعد عملية اغتيال سليمانى فى بغداد على أيدى القوات الأمريكية.