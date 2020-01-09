عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لانش بوكس ذكي يتصل بتطبيق على هاتفك لتسخين الطعام دون مجهود

الخميس 9 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

إذا تعبت من تناول وجبات الغداء الباردة، أو الانتظار فى طابور للميكروويف بالعمل، يمكن لهذا اللانش بوكس الذكى، والذى يطلق عليه اسم Heatbox أن يكون الحل الأمثل لك، إذ طورته شركة هولندية ناشئة، وأعلنت رسميا عنه خلال معرض المنتجات الاستهلاكية CES بلاس فيجاس.



ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، يستخدم اللانش بوكس البخار لتسخين كل شيء والحفاظ على العناصر الغذائية الهامة بالأطعمة المختلفة، وكشفت الشركة عن نموذج مبدئى لابتكارها، والذى يبدو مثل صندوق كبير، ولكنه صغير بما يكفى ليناسب معظم حقائب الظهر والسفر، حتى يسهل التنقل به بسهولة.

Advertisements

وكل ما سيكون عليك فعله هو إضافة ملعقة من الماء قبل مغادرة المنزل فى الصباح، وإعادة شحن البطارية الداخلية التى تبلغ سعتها 18000 مللى أمبير فى الساعة بعد استخدام اللانش بوكس ثلاث مرات، إذ يتم تنشيطه بواسطة زر فى المقدمة أو من خلال تطبيق مصاحب، والذى يمكن استخدامه أيضًا لضبط وقت التسخين الذى يصل لمدة 8 دقائق حسب رغبتك.

يتوفر "اللانش بوكس" للطلب المُسبق بسعر 144 دولار على موقع Indiegogo، وهو أقل من سعر سعره الأصلى الذى يصل إلى 207 دولار.

جدير بالذكر ظهرت العديد من الابتكارات بمعرض CES 2020، الذى يقام كل عام فى مدينة لاس فيجاس الأمريكية، ومن أبرز هذه الابتكارات هو روبوت ذو عجلتين يمكنه جلب لفافة جديدة، ويبلغ طوله حوالى 6 بوصات، له وجه دب مثل الرسوم المتحركة، بالإضافة إلى كشفت شركة أمريكية متخصصة فى مجال تنظيف الأسنان عن فرشاة أسنان ذكية قادرة على اكتشاف جير الأسنان والتخلص منه نهائيا.

كما تضيء فرشاة الأسنان باللون الأزرق عند اكتشاف الجير ثم تتحول إلى اللون الأبيض عند التخلص منه، كما تتصل بالهاتف الذكى عبر اتصال البلوتوث.