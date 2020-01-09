ترامب: الهجوم الإيراني لم يوقع ضحايا وطهران "تراجعت"

دبي - بواسطة محمد فارس © EPA

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب ألقاه تعليقا على تطورات المواجهة مع إيران "يبدو أن طهران تراجعت" واكتفت برد فعلها على مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني.

وأكد ترامب أن القصف الأمريكي لم يوقع ضحايا في الجانب الأمريكي أو العراقي، بينما أدى إلى دمار محدود في القواعد التي استهدفها.

وجاء الهجوم على قاعدتي إربيل والأسد في الساعات الأولى من فجر الأربعاء بالتوقيت المحلي، وقالت إيران إن "الهجوم رد على اغتيال الجنرال قاسم سليماني الأسبوع الماضي".

Advertisements

وشكل اغتيال سليماني بطائرة بدون طيار تصعيدا في التوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات اقتصادية إضافية على إيران، وستبقيها حتى "تغير سلوكها".

وكان ترامب قد هدد بعمل عسكري ضد إيران إذا استهدفت قواعد أو عسكريين أمريكيين ، لكنه تراجع على ما يبدو.