قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب ألقاه تعليقا على تطورات المواجهة مع إيران "يبدو أن طهران تراجعت" واكتفت برد فعلها على مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني.
وأكد ترامب أن القصف الأمريكي لم يوقع ضحايا في الجانب الأمريكي أو العراقي، بينما أدى إلى دمار محدود في القواعد التي استهدفها.
وجاء الهجوم على قاعدتي إربيل والأسد في الساعات الأولى من فجر الأربعاء بالتوقيت المحلي، وقالت إيران إن "الهجوم رد على اغتيال الجنرال قاسم سليماني الأسبوع الماضي".
وشكل اغتيال سليماني بطائرة بدون طيار تصعيدا في التوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة.
وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات اقتصادية إضافية على إيران، وستبقيها حتى "تغير سلوكها".
وكان ترامب قد هدد بعمل عسكري ضد إيران إذا استهدفت قواعد أو عسكريين أمريكيين ، لكنه تراجع على ما يبدو.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: الهجوم الإيراني لم يوقع ضحايا وطهران "تراجعت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.