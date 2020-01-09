دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Byton تعلن عن تطوير نظام معلومات للسيارات بالتعاون مع Garmin وViacomCBS في مؤتمر #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Byton المصنعة للسيارات عن تطوير نظام معلومات قوي للسيارات، كما تتعاون مع Garmin لجلب المميزات الصحية لنظام المعلومات، وتعقد شراكة مع ViacomCBS لدفع محتوى ترفيهي في السيارات عند إطلاقها في 2020.

تستعد شركة Byton لإطلاق سيارتها الكهربائية الأولى في الصين في منتصف عام 2020، وقد إستعرضت Byton خلال مؤتمر CES خططها القادمة للسيارة الكهربائية، والتي تتضمن نظام معلومات واضح وقوي، كما تعتمد على كلاً من Garmin وViacomCBS لتطوير هذا النظام.

عرفت شركة Garmin كواحدة من كبرى الشركات المطورة للأنظمة في مجال الصحة بشكل خاص، لذا تستخدم Byton خبرتها في تطوير الأنظمة الصحية في نظام معلومات الشركة الذي يقدم في الإصدار الأول من السيارات الكهربائية المطورة من الشركة.

أيضاً إلى جانب تطوير النظام بخبرة Garmin في مجال الصحة تعتمد أيضاً Byton على ViacomCBS لدفع محتوى ترفيهي مميز لنظامها الجديد للسيارة الكهربائية التي تنطلق في نتصف 2020 إلى السوق الصيني.

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ولقد كشفت شركة Byton عن واجهة السيارة الكهربائية من خلال عرضها التقديمي خلال فعاليات CES للعام 2020، وذلك من خلال مقطع فيديو يظهر إمكانية متابعة Powerpoints على الشاشة.

من جانب أخر أعلنت Byton عن بدء برنامج المطوريين كما كشفت عن بعض المشاركين في البرنامج مثل Xperi وAccuWeather.

ومن المتوقع أن تنطلق Byton M-Byte في الصين خلال عام 2020، كما تشير التوقعات إلى أن السيارة تصل إلى السوق الأمريكي خلال 2021، أيضاً سجلت الشركة بالفعل عدد 60000 طلب لحجز السيارة، كما تخطط الشركة لعقد شراكة Electrify America لشحن السيارة في سوق الولايات المتحدة.

المصدر

هذا الموضوع Byton تعلن عن تطوير نظام معلومات للسيارات بالتعاون مع Garmin وViacomCBS في مؤتمر #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.