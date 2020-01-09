دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Mobvoi تطلق الجيل الجديد من سماعات TicPods وTicPods 2 Pro اللاسلكية #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

إستطاعت Mobvoi أن تحقق شعبية بإصدارها الأول من السماعات اللاسلكية TicPods Free ، ومن جديد تعود الشركة في فعاليات مؤتمر CES لإطلاق اثنان من السماعات اللاسلكية بعنوان TicPods وTicPods 2 Pro، والتي تتميز بتصميم جديد يقدم تجربة مريحة للمستخدم، كما تتميز حافظة الشحن الخاصة بالإصدارات الجديدة بتصميم أقل سماكة بنسبة 42%.

تضم كلاً من سماعتي TicPods وTicPods 2 Pro تقنية كوالكوم aptX للصوتيات، مع أدوات التحكم بخاصية اللمس، وتقنية تعمل على إدراك تثبيت السماعة في الأذن.

وتأتي سماعة TicPods 2 Pro ببعض المميزات الإضافية عن الإصدار الأصلي من السماعات، حيث تدعم السماعات ميزة التحكم السريع بالأوامر الصوتية، حيث يمكن للمستخدم إلقاء الأوامر الصوتية لتشغيل الموسيقى، أو الإيقاف المؤقت، أو تخطي المسارات الصوتية.

أيضاً يمكن من خلال ميزة TicMotion أن تدرك السماعات بعض الإيماءات بالرأس لتنفيذ بعض المهام، حيث يمكن الإيماء بالرأس مرة على سبيل المثال لإستقبال المكالمات، أو الإيماء مرتين لرفض إستقبال المكالمات.

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كما يمكن إلقاء الأوامر الصوتية بعبارة “Hey Tico” لتنشيط المساعد الرقمي الخاص بجوجل أو مساعد Siri الرقمي، من جانب أخر تتميز سماعة TicPods 2 اللاسلكية بميكروفون واحد لدعم إلغاء الضوضاء، بينما يتميز إصدار Pro باثنان من الميكروفونات لإلغاء الضوضاء.

ومن المقرر أن تتوفر كلاً من سماعتي TicPods وTicPods 2 Pro بألوان الأبيض، الأزرق، الأسود، كما تتوفر للطلب المسبق على موقع Mobvoi الرسمي أو من خلال متجر أمازون، على أن تأتي TicPods 2 بسعر 99 دولار، بينما تنطلق سماعة TicPods 2 Pro بسعر 139 دولار.

المصدر

هذا الموضوع Mobvoi تطلق الجيل الجديد من سماعات TicPods وTicPods 2 Pro اللاسلكية #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.