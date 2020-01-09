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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هاري وميجان يتنحيان عن مهامهما في العائلة الملكية البريطانية
الخميس 9 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أعلن الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، دوقة ساسكس، تنحيهما عن مهامهما كعضوين بارزين في العائلة الملكية البريطانية، وأنهما يعتزمان الاستقلال مالياً، بحسب ما إعلناه على موقع "إنستجرام".
وقال الزوجان: "بعد أشهر عدة من التفكير والمناقشات الداخلية، قررنا القيام بتحوّل هذا العام"، وأضافا: "نعتزم التنحي كأعضاء بارزين في العائلة المالكة والاستقلال مالياً، مع الاستمرار في تقديم الدعم الكامل لصاحبة الجلالة الملكة".
وكشف الزوجان عن خططهما لتقسيم وقتهما بين المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية، وقالا: "سيمكننا هذا التوازن الجغرافي من تربية ابننا وفق التقاليد الملكية التي وُلد فيها، مع إتاحة الفرصة لأسرتنا للتركيز على المرحلة القادمة، والتي ستتضمن تدشين مؤسستنا الخيرية الجديدة".
وتابعا: "نتطلع إلى نشر التفاصيل الكاملة لهذه الخطوة التالية المثيرة في الوقت المناسب، حيث سنواصل التعاون مع صاحبة الجلالة الملكة وأمير ويلز ودوق كامبريدج وجميع الأطراف المعنية. حتى ذلك الحين، تقبلوا شكرنا لدعمكم المتواصل".
وقضى الزوجان وابنهما الصغير أرشي عطلة عيد الميلاد الأخيرة في كندا، وزاروا، الثلاثاء، المفوضية العليا الكندية في لندن؛ لتقديم الشكر للمسؤولين على كرم الضيافة الذي وجدوه هناك.
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