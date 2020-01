دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady الفائزين بجوائز غولدن غلوب 2020 |استبعاد سكورسيزي وتألق تارنتينو

انتهى حفل توزيع جوائز الـ غولدن غلوب 2020 في الدورة 77 والذي شهد تألق لعدة اعمال كان من المتوقع لها ان تكتسح موسم الجوائز عن العام الغني سينمائياً مثل فيلم حدث ذات مرة في هوليوود للمخرج كوينتن تارانتينو وفيلم الدراما والحرب 1917 من اخراج سام مينديز، ولكن المفاجأة التي شهدها الحفل هي استبعاد فيلم الإيرلندي للمخرج مارتن سكورسيزي وخروجه خالي اليدين بدون اي جائزة. © القيادي الفائزين بجوائز غولدن غلوب 2020 |استبعاد سكورسيزي وتألق تارنتينو

من الممكن ان تكون هذه بمثابة رسالة مبطنة من ستوديوهات مارفل للجميع تشير

الى ان الامر الواقع حالياً هو سطوة افلام الابطال الخارقين على مجال صناعة السينما،

ولكن قبل ان نصدر الاحكام المسبقة لا زال هنالك العديد من الجوائز مثل BAFTA

وجوائز الأوسكار لعام 2020 والتي من الممكن ان تشير الى امور مغايرة.

* الفائزين بجوائز الـ غولدن غلوب 2020

– أفضل فيلم درامي: فيلم الحرب 1917

– افضل فيلم موسيقي / كوميدي: فيلم Once Upon a Time in Hollywood

– أفضل فيلم ناطق باللغة الأجنبية: فيلم Parasite

– افضل ممثلة في فيلم درامي : رينيه زيلويجر عن فيلم Judy

– أفضل ممثلة في فيلم غنائي أو كوميدي: الممثلة أوكوافينا عن فيلم The Farewell

– أفضل ممثل في فيلم درامي: الممثل خواكين فينيكس عن فيلم Joker

– افضل ممثل في فيلم غنائي أو كوميدي: تارون إيجرتون عن فيلم Rocketman

– أفضل ممثل مساعد في السينما: براد بيت عن دوره في Once Upon a Time in Hollywood

– افضل ممثلة مساعدة في السينما: لورا ديرن عن دورها في فيلم Marriage Story

– أفضل مخرج سينمائي: سام مينديز عن فيلم 1917

– افضل سيناريو: كوينتين تارانتينو عن فيلمه حدث ذات مرة في هوليوود

– أفضل أغنية أصلية: ” I am Gonna Love Me Again ” من فيلم Rocketman

– افضل موسيقى تصويرية: فيلم Joker

– أفضل فيلم رسوم متحركة: Missing Link * الفائزين في جوائز غلودن غلوب لعام 2020 في التلفزيون

– أفضل مسلسل درامي: Succession من إنتاج HBO

– أفضل مسلسل كوميدي/ موسيقي: مسلسل Fleabag

– افضل مسلسل قصير: مسلسل Chernobyl

– أفضل ممثلة تلفزيونية (دراما): أوليفيا كولمان عن مسلسل The Crown

– افضل ممثل تلفزيوني (دراما): براين كوكس عن مسلسل Succession

– أفضل ممثلة تلفزيونية (موسيقى – كوميدي): فيبي والر بريدج عن مسلسل Fleabag

– افضل ممثل تلفزيوني (موسيقى – كوميدي): المصري رامي يوسف عن مسلسل Rami

– أفضل ممثلة في مسلسل قصير: ميشيل ويليامز عن مسلسل Fosse/Verdon

– أفضل ممثل في مسلسل قصير: راسل كرو عن مسلسل The Loudest Voice

– افضل ممثلة مساعدة في عمل درامي: باتريشا أركيت عن مسلسل The Act

– أفضل ممثل مساعد في عمل درامي: ستيلان سكارسجارد عن مسلسل Chernobyl

