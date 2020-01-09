دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Creator 17 أول جهاز حاسب محمول بشاشة Mini LED من MSI في معرض #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

ينطلق مؤتمر CES سنوياً بالكثير من التقنيات الجديدة، واليوم قدمت MSI أول جهاز حاسب محمول بشاشة Mini LED خلال فعاليات المؤتمر.

يستخدم جهاز حاسب Creator 17 إضاءة LED مصغرة في الشاشة الخلفية، كما تأتي الشاشة بحجم 17 إنش، ودقة عرض 4K، حيث تدعم تقنية الشاشة تعتيم وسطوع الشاشة بمزامنة دقيقة مقارنة بشاشات LCD، أيضاً من المتوقع أن تتميز شاشة Mini LED في الحاسب بإضاءة LED بحجم أصغر من 2مم.

كما تدعم تقنية الشاشة الجديدة في جهاز Creator 17 عرض أفضل لمحتوى HDR بشكل خاص، لذا ستقدم شاشة الحاسب تباين واضح بين المناطق المظلمة والمناطق المضيئة في الشاشة، كما تدعم التقنية تعتيم في 240 نقطة مستقلة في الشاشة وفقاً لتصريحات MSI.

أيضاً تدعم شاشة جهاز Creator 17 نطاق لوني واسع بنسبة 100% من ألوان DCI-P3 gamut، مع سطوع بنسبة 1000 nits في الشاشة.

Advertisements

يذكر أن سامسونج قدمت مؤخراً تقنية MicroLED في الشاشات، وهي تقنية أعلى من Mini LED، حيث تدعم تقنية سامسونج آداء في الشاشة يحاكي شاشات OLED، كما أن تقنية سامسونج في الشاشة لا تضم مشكلة السطوع المحدود في شاشات OLED.

من جانب أخر تؤكد معايير تقنية إضاءة Mini LED الخلفية في الشاشة على أعلى جودة عرض في الشاشة، والتي تؤكد عليها سلسلة TCL 8 التي حصلت على تقاير إيجابية لتقنية LED في الشاشة خلال الفترة الماضية، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول موعد إصدار حاسب Creator 17 من MSI، والتسعير الذي ينطلق به الحاسب إلى الأسواق.

المصدر

هذا الموضوع Creator 17 أول جهاز حاسب محمول بشاشة Mini LED من MSI في معرض #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.