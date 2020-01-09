دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي أبرز الأحداث الفلكية التي ينتظرها العالم في 2020

ذكرت تقارير علمية أن العام الحالي 2020 سيشهد العديد من الأحداث الفلكية النادرة، ومن بينها 3 حالات خسوف قمر، وحالتان لكسوف الشمس، بالإضافة إلى عدة ظواهر فلكية مميزة أخرى.

فوفقاً لما صرح به مدير مركز الفلك الدولي، فإن أولى الأحداث الفلكية في 2020 ستكون حالة خسوف قمر جزئي ستحدث في 10 يناير الجاري، حيث سيخسف حوالي 90% من قرصه، فيما ستكون حالة الخسوف الثانية في 5 يونيو المقبل، وستكون جزئية أيضاً، حيث سيخسف ما نسبته 58% تقريباً من القمر، وسيمكن مشاهدته في عدد من الدول العربية.

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أما حالة خسوف القمر الثالثة والأخيرة فستكون في 5 يوليو القادم، وسيخسف حوالي 37% من قرصه، ولن يمكن رؤيته بشكل واضح بالعين المجردة.

وفيما يتعلق بأول حالة كسوف للشمس هذا العام، فستكون في 21 يونيو القادم، وستكون عبارة عن كسوف حلقي يمكن رؤيته في عدة دول عربية مثل اليمن وسلطنة عمان، بينما سيكون الكسوف الثاني كلياً، وسيحدث يوم 14 ديسمبر المقبل.

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وتابع مدير مركز الفلك الدولي أن هناك عدة حالات لزخات الشهب خلال عام 2020، من بينها واحدة ستكون ذروتها في 5 مايو المقبل، وسيُشاهد فيها حوالي 50 شهاباً في الساعة، وواحدة أخرى في 14 ديسمبر القادم، حيث يُتوقع رؤية 150 شهاباً في الساعة وقت ذروتها.

وأضاف أنه من بين الأحداث الفلكية المميزة هذا العام هو اقتران كوكب المشترى مع كوكب زحل في 21 ديسمبر القادم، وسيمكن رؤيته من الأرض، مشيراً إلى أن هذا الاقتران يتكرر كل 20 سنة تقريباً.المزيد:

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