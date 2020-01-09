شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعرب عن تعازيها فى ضحايا سقوط الطائرة الأوكرانية بإيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الجزائر، أمس الأربعاء، عن تعازيها لعائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية التي سقطت صباح اليوم بمطار طهران في إيران.

وقال عبد العزيز بن علي شريف الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في تصريح له، : "تلقينا ببالغ الأسى والتأثر نبأ سقوط طائرة نقل الركاب الأوكرانية لدى إقلاعها من مطار طهران اليوم الأربعاء ووفاة جميع ركابها من جنسيات مختلفة، وعلى إثر هذا الحادث المأساوي تتقدم الجزائر بأخلص التعازي إلى عائلات الضحايا".

وأضاف أن الجزائر تعبر عن أصدق مشاعر التضامن والمواساة مع حكومات كل من إيران وكندا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان وألمانيا وبريطانيا في هذه الظروف الأليمة.

Advertisements

وكان رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، قال أمس الأربعاء ، إن الحكومة ستخاطب شركاء دوليين لضمان التحقيق بتعمق فى تحطم طائرة ركاب أوكرانية فى إيران مما أسفر عن مقتل 176 شخصا منهم 63 كنديا.

وقال ترودو فى بيان بعد أن قدم تعازيه لأسر وأصدقاء الضحايا "حكومتنا ستواصل عملها عن كثب مع الشركاء الدوليين لضمان التحقيق بدقة فى حادث التحطم والإجابة على أسئلة الكنديين".

وقال ترودو كذلك إن الحكومة على اتصال مع حكومة أوكرانيا و"تتحدث مع السلطات المعنية والشركاء الدوليين"،وقطعت كندا العلاقات الدبلوماسية مع إيران فى عام 2012