عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصر تدعو إلى تجنب الانزلاق للعنف المتبادل بالعراق

الخميس 9 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

دعت مصر، الأربعاء، كل الأطراف في العراق إلى الامتناع عن الانزلاق إلى دوائر العنف المتبادل، محذرة من عواقب التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها.



وأكدت مصر، في بيان لوزاة الخارجية، أنها تتابع بقلق بالغ التطورات الراهنة بالعراق ومنطقة الخليج والتصعيد الحالي في استخدام القوة العسكرية.

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وناشدت مصر كل الأطراف ضرورة الامتناع عن الانزلاق إلى دوائر العنف المتبادل، وتقدير العواقب الوخيمة التي تترتب على ذلك من زعزعة أمن المنطقة واستقرارها، وما تتحمله شعوبها من معاناة ومزيد من فقدان للأرواح والخسائر المختلفة.

وكان الحرس الثوري الإيراني قال، في بيان، فجر الأربعاء، إنه أطلق "عشرات الصواريخ أرض–أرض" على قاعدة "عين الأسد" الجوية غربي العراق، دون الإعلان عن أي خسائر بشرية، فيما أوضح الجانب الأمريكي أن الأضرار المادية محدودة.

وجاء الهجوم الإيراني بعد أيام من استهداف واشنطن لقاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع لمليشيا الحرس الثوري الإيراني خلال غارة جوية قرب مطار بغداد الدولي.