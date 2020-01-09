عدن - ياسمين عبد الله التهامي - غطاء حزام أمان سيارة لحماية ذوي الهمم

الخميس 9 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

صممت أسترالية أغطية أحزمة أمان تلصق في السيارات لحماية الأطفال من ذوي الهمم في حالات الحوادث، وتنبيه رجال الشرطة للمشكلات الصحية الخاصة بإعاقات هؤلاء الأطفال.



مصممة الاختراع ناتالي بيل، أم لـ5 أطفال، طرحت منتجها الجديد بسعر 12 دولاراً للغطاء الواحد و20 دولاراً للغطائين، وسرعان ما أُغرقت بآلاف الطلبات بعد إعلانها المنتج عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، استلهمت بيل فكرة هذه الأغطية الفريدة من نوعها من ابنتها التي تعاني من مشكلات في حاسة السمع ومزروع لها قوقعة.

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نالت بيل، التي تعيش في ولاية فيكتوريا الأسترالية، أكثر من 60 ألف إعجاب بعد الإعلان عن ابتكارها المنقذ لحياة الأطفال عبر صفحاتها الشخصية على وسائل التواصل.

وكتبت بيل: "أتساءل دائماً ما الذي سيحدث إذا كنت في حادث مع ابنتي في السيارة ولم أكن أستطيع أن أخبر الأطباء أنها لا يمكنها إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي بسبب القوقعة الصناعية الموجودة داخل أذنيها".

غطاء حزام أمان السيارات دونت عليه الأم عبارتي: "أنا صماء ولا يمكنني إجراء تصوير رنين مغناطيسي"، و"لدي مرض التوحد لذا قد أقاوم المساعدة"، والأخير خاص بالأطفال المصابين بالتوحد.

وصنعت الأغطية من لاصق الفيلكرو، حتى تناسب لصقها على الحقائب المدرسية وأحزمة الأمان في السيارات، ويتميز الابتكار بتصميمه المناسب لجميع أنواع الإعاقات.