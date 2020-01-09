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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فلاش ميموري بسعة هائلة من سان ديسك
الخميس 9 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
كشفت شركة سان ديسك الذاكرة الفلاشية Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C الجديدة خلال فعاليات معرض CES بمدينة لاس فيجاس الأمريكية حتى 10 يناير/كانون الثاني الجاري.
وأوضحت سان ديسك أن الذاكرة الفلاشية Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C الجديدة تمتاز بسعة 1 تيرابايت، كما أنها تدعم كلا من USB-A وUSB-C.
وأعلنت سان ديسك طرح الذاكرة الفلاشية Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C الجديدة في الربع الأول من العام الجاري، غير أنها لم تفصح عن السعر.
كما كشفت نموذجا لقرص تخزين خارجي من نوع SSD وبسعة هي الأكبر حتى الآن.
ويأتي قرص التخزين المحمول من سان ديسك بسعة قدرها 8 تيرابايت، وهو يمتاز بصغر حجمه، إذ يمكن وضعه في الجيب.
كما يمتاز بدعم بروتوكول النقل السريع SuperSpeed USB بسرعة تصل إلى 20 جيجابت في الثانية.
ومع أن قرص التخزين الخارجي لا يزال مجرد نموذج أولي يحتاج بعض الوقت ليتحول إلى منتج يمكن شراؤه من الأسواق.
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