سي إن إن: دبي تنافس نفسها بأطول فنادق العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تنافس دبي نفسها مجدداً، بأطول فنادق العالم عبر فندق «سِيل» في منطقة مارينا دبي، والذي سيغدو أطول فندق في العالم بارتفاع قدره 360.4 متر، مكوناً من 82 طابقاً، ليحطم بذلك الرقم السابق لأطول فندق في العالم في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية والمسجل عام 2018 باسم فندق «جيفورا دبي» بارتفاع قدره 356 متراً من 75 طابقاً، والذي كسر رقماً قياسياً سابقاً لأطول فندق كان مسجلاً وقتها باسم فندق «جي دبليو ماريوت ماركيز، دبي» 355 متراً.

وكشف تقرير مفصل لشبكة «سي إن إن» استمرار أعمال البناء في فندق «سِيل»، المقرر افتتاحه في أواخر عام 2022، ما يعني أن رمزاً جديداً آخر من إمارة دبي سينضم إلى قائمة أطول الفنادق في العالم، والتي ضمت مسبقاً فندق «جيفورا» (356 متراً)، و«جي دبليو ماريوت ماركيز» (355 متراً)، وفندق «روز ريحان» (333 متراً)، و«برج العرب»(321 متراً).

ويضم برج «سِيل» 1209 غرف وأجنحة فاخرة موزعة على 82 طابقاً.