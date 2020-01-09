«مصدر» تدخل «جينيس» بأكبر لوحة فسيفسائية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي داوود



أعلنت مدينة مصدر في أبوظبي، أمس، عن تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، عبر تشكيل أكبر لوحة فسيفسائية في العالم من مواد قابلة لإعادة التدوير.

وتبلغ مساحة اللوحة 1015 متراً مربعاً؛ أي ما يعادل ملعبي كرة سلة، واستغرق تشكيلها شهراً كاملاً، واستخدم فيها 90 ألفاً و500 نوع من المواد القابلة لإعادة التدوير، شملت قوارير بلاستيكية، وعبوات معدنية، وعلب الكرتون.

وشارك في إنجاز هذه اللوحة موظفون وسكان في مدينة مصدر، إلى جانب أشخاص من المجتمع المحلي وطلبة مدارس في أبوظبي.

ويهدف العمل الفني إلى تشجيع مواطني الإمارات وزائريها والمقيمين على أرضها، على تبني ممارسات مسؤولة تجاه البيئة، وتحفيزهم على الحد من النفايات وإعادة تدويرها واستخدامها. وتجسد اللوحة مسيرة الإمارات بين الماضي والحاضر، وتسلط الضوء على عدد من المعالم البارزة في إمارات الدولة السبع.

وأقيمت أمس، مراسم خاصة في مدينة مصدر، قام خلالها ممثلو «جينيس» بمنح المدينة

شهادة جينيس للأرقام القياسية، بحضور مديرين تنفيذيين وعدد من المسؤولين الحكوميين.

وقال يوسف باصليب المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام في «مصدر» ل«الخليج»: «نهدف من هذا العمل الفني إلى تثقيف المجتمع بأن النفايات يمكن تحويلها إلى لوحات فنية».