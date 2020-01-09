هوية الإمارات.. رمز للطموح والأمل و«اللامستحيل»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أطلق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسمياً الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي حملت تصميم «الخطوط السبعة»، عقب اختياره من الأكثرية من بين 10.6 مليون شخص شاركوا في التصويت المفتوح، من مختلف أنحاء العالم؛ لاختيار شعار الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات، وتقديم قصتها الملهمة للعالم، رمزاً للطموح والإنجاز والانفتاح والأمل وثقافة «اللامستحيل».

جاء ذلك في قصر الرئاسة بأبوظبي، وبحضور فريق «الملهمون ال49» من المبدعين والأدباء والفنانين والشعراء والمصممين الإماراتيين الذين عملوا على ابتكار التصاميم، والشعارات المقترحة؛ لتمثيل الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات، وتقديم قصتها الملهمة ومنظومتها القيمية لشعوب العالم.

سبع إمارات.. وسبعة مؤسسين

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد: «الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات، تمثل خارطتنا، وهويتنا، وتصاعد طموحاتنا. وتمثل سبع إمارات، وسبعة مؤسسين، وسبعة خيول نتنافس بها في سباق التنمية العالمي».

ورأى سموّه أن «فتح باب التصويت عالمياً لاختيار تصميم الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات، أكد البعد الإنساني لقيم الشراكة والانفتاح التي تتميز بها الإمارات».

وأشار إلى أن مبادرة زراعة الأشجار أسهمت في نشر الأمل؛ حيث قال سموّه: «10 ملايين شجرة ستزرعها الإمارات، وتزرع بها أملاً جديداً وقصة إلهام جديدة أيضاً».

وختم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد «ندعو جميع القطاعات والفعاليات والمؤسسات الاستراتيجية في الدولة، لاستخدام هذا الشعار ضمن مبادراتها وفعالياتها الاستراتيجية التي تنقل قصة الإمارات للعالم».

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد: «الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات تروي قصة اتحادنا، وتوحدنا، ومستقبلاً يجمعنا، وبلداً يضع بصمته العالمية بشكل راسخ. وهدفنا أن ترسخ الهوية الإعلامية الجديدة سمعة الإمارات العالمية التي استثمرنا فيها آلاف فرق العمل عبر 48 عاماً من العمل المتواصل».

وأشار سموّه إلى أن «خارطة دولة الإمارات في قلب كل مواطن ومقيم ومحب لهذه البلاد الطيبة، ونقدر جهود الجميع في رفع راية ومجد هذه الخارطة عالمياً».

وختم صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد: «نشكر كل من أسهم في تنفيذ وإنجاز هذا المشروع الوطني، وكل من شارك من مختلف أنحاء العالم في التصويت لاختيار الهوية الإعلامية المرئية».

لا شيء مستحيل



وترافق الإعلان عن الهوية الإعلامية المرئية، مع اعتماد الشعار المرافق لها «لا شيء مستحيل» بالعربية وMake it Happen

بالإنجليزية؛ تجسيداً لثقافة التميّز والريادة والطموح، وتأكيداً لمبدأ اللامستحيل الذي يميز قصة الإمارات ومسيرتها، وتفكير قادتها وطبيعة المشاريع التي تطلقها. كما يؤكد الشعار الجديد طموحاتها الجديدة التي ليس لها حدود ولا يحدّها سقف، ولا تقف كلمة المستحيل أمامها.

وهو شعار يؤكد مكانة الإمارات، حاضنةً للإبداع البشري، ووجهةً للكفاءات من جهات الأرض الأربع، وفكرة إنسانية عابرة للثقافات تؤمن بالفرص وتفتح الباب لتحقيق الآمال والتطلعات والأحلام، وتحتفي بالطاقات والإمكانات اللامحدودة الموجودة في كل إنسان. كما يمكن لهذا الشعار أن يكون شخصياً أو مؤسسياً أو اقتصادياً، ليعبر عن الإمكانات العظيمة في كل فرد، والطموحات الكبيرة التي لا تعرف حدوداً.



الخطوط السبعة



ويجسّد تصميم الهوية الإعلامية المرئية الفائز بأكثرية الأصوات، وهو «الخطوط السبعة» كل القيم التي أراد مشروع الهوية الوطني وكل القائمين عليه و«الملهمون ال49»، الذين عملوا فيه تضمينها في تصميم الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات وشعارها؛ وقيم الوحدة والتوحد والتعاون؛ لتشكيل تجربة تنموية غير مسبوقة، وإبراز الإمارات على خارطة العالم. كما يشير الشعار إلى الإمارات السبع والمؤسسين السبعة، في خطوط متصاعدة تعبر عن الطموح غير المحدود.

وتصميم «الخطوط السبعة» هو سبعة خطوط ترسم خريطة الإمارات، أقرب إلى أعمدة شاهقة، ودعائم راسخة، ثابتة في أرضها، في دلالة تشير إلى علوّ الهمة وارتقاء الحلم وتسارع التنمية. سبعة أعمدة تشكل دعامات البيت المتوحد، تقديراً للقادة السبعة الذي وحدوا أحلام الشعب تحت راية علم واحد لدولة متحدة، لسان حالهم معاً نستطيع أن نبني، معاً نستطيع أن نحلم، معاً نستطيع أن نكون دولة نباهي بها الأمم.

هذه الدعامات النابضة بالألوان الوطنية تجسد في ارتقائها وشموخها تطلعات الإمارات، قيادة وشعباً، إلى المستقبل ضمن حراك تنموي لا يتوقف، عنوانه التقدم والتميز والإبداع والابتكار والريادة والطموح الذي لا سقف له. وتبرز الدعامات في الشعار بألوان علم الإمارات الأسود والأخضر والأحمر فيما يشكل الأبيض القلب المشترك الذي يربط أواصر هذه الدعامات.

وينقل تصميم الهوية الإعلامية المرئية وشعارها «لا شيء مستحيل» رسالة الإمارات للعالم كقصة نجاح ملهمة وورشة إنجاز مستمرة تحتفي بالإبداع وتمكّن الكفاءات وتصنع المستقبل وتحول التحديات إلى فرص ولا تعترف بالمستحيل.



ثقافة شعب



وتقدم الهوية وشعارها للعالم ثقافة «اللامستحيل» التي تتبناها الإمارات منهج تفكير وثقافة شعب وطموح مجتمع ومنظومة عمل متكاملة، في سعيها المتواصل للارتقاء بجودة الحياة وتحقيق سعادة الأفراد والمجتمع، وتسخير مختلف مقدراتها السياسية والاقتصادية والتاريخية والجغرافية والإنسانية والثقافية والقيمية؛ لبناء التجربة الإماراتية الاستثنائية وصناعة هويتها الإعلامية المتميزة كانعكاس لهويتها المتفرِّدة وقصتها الإنسانية الملهمة.

والهوية وشعارها هما أيضاً رسالة أمل وتحفيز تعزز سمعة الإمارات وحضورها في المجتمع الدولي كدولة حريصة على استدامة التنمية محلياً وعالمياً، ومواصلة التعلم والنمو والتطور والارتقاء، واحتضان الابتكار وتسخير الإمكانات وصناعة الريادة وتصديرها، وإحداث تحوّلات إيجابية وبنّاءة تخدم الإنسان والإنسانية وترتقي بالحياة البشرية.

ويهدف تصميم الهوية الإعلامية، إلى نقل قصة الإمارات الملهمة للعالم قصة نجاح ومسيرة بناء متواصلة رغم التحديات والعقبات، بشعار مرئي يمكن تناقله بين الشعوب والمؤسسات بصورة شعبية، ويمكن استخدامه من قبل كل الفعاليات والقطاعات الحكومية وغير الحكومية. وسوف تعكس الهوية الإعلامية والشعار المرئي قصة الإمارات وقيمها وتميزها وفرادتها وإنسانيتها، لتشكل مصدر إلهام وتحفيزاً للشعوب، وترسيخاً لمكانة الإمارات وسمعتها في المجتمع الدولي، دولة فاعلة وقادرة على إحداث التغيير البناء بما يسهم في خدمة البشرية بالارتقاء بواقع المجتمعات وتغيير حياة الناس للأفضل.



مكتب الهوية الإعلامية لدولة الإمارات



وأعلن عن تأسيس مكتب الهوية الإعلامية لدولة الإمارات، ضمن مكتب الدبلوماسية العامة في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وسيشكل المرجعية لاستخدامات الشعار، وسيصدر أدلة الاستخدام لكل القطاعات والمؤسسات.

وكانت مسيرة مشروع الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات بدأت مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بإعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، عن إطلاق مشروع وطني لابتكار وتصميم شعار يعكس الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات، ويجسد قيمها الإنسانية والثقافية وإرثها التاريخي وإنجازاتها التنموية اقتصادياً واجتماعياً وبشرياً، ويقدم للعالم قصتها الاستثنائية وتجربتها المتميزة، فكرةً ملهمة عابرة للحدود والثقافات، وموطناً للفرص والأحلام والطموحات والإنجازات التي لا تعترف بالمستحيل ولا تقف أمام التحديات.

ووجّهت الدعوة إلى 49 مبدعة ومبدعاً إماراتياً من مختلف التخصصات ومن كل إمارات الدولة، في ورشة «الملهمون ال49»، للعمل على وضع تصاميمهم للهوية الإعلامية المرئية ضمن ورشة عمل وطنية جامعة، توزعوا فيها على 7 فرق لابتكار تصاميم متميزة تجمع بين المحتوى الإبداعي والتصميم الفني لتروي القصة الملهمة لدولة الإمارات.



سبعة



وشكّل الملهمون ال49 سبعة فرق؛ هي: «السدرة»، و«الدانة»، و«النخلة»، و«الصقر»، و«البوم»، و«الغاف»، و«البارجيل»، تعاونت خلال النصف الثاني من نوفمبر 2019 على وضع تصاميم فنية وإبداعية متنوعة، راعت تضمين سبع قيم أساسية لتمثل دولة الإمارات ومنظومتها القيمية العالمية على أكمل وجه في تصاميم الهوية الإعلامية المرئية التي عملوا عليها؛ وهي: العطاء، والصدقية، والانفتاح، والابتكار، والاستشراف، والتسامح، والتواضع.

تصويت عالمي وعقب إنجاز التصاميم المقترحة والتوافق على ثلاثة خيارات كانت الأكثر تميزاً وتجسيداً للمنظومة القيمية لدولة الإمارات؛ وهي: «الإمارات بخطّ عربي» و«النخلة» و«الخطوط السبعة» في منتصف ديسمبر/كانون الأول 2019، وجّه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، دعوة مفتوحة إلى الجميع من كل أنحاء العالم؛ للمشاركة في التصويت على اختيار تصميم الهوية الإعلامية المرئية للإمارات، في خطوة منحت المشروع الوطني بعداً إنسانياً عالمياً، وأكدت قيم التسامح والانفتاح والشراكة التي تحتفي بها دولة الإمارات وقيادتها.



10.6 مليون صوت

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وترافق فتح باب التصويت العالمي مع تعهد دولة الإمارات بغرس شجرة مقابل كل صوت يشارك في اختيار تصميم هويتها الإعلامية المرئية، وهو ما ولّد تفاعلاً مليونياً عالمياً مع الحملة التي سجلت أكثر من 500 مليون مشاهدة على مواقع التواصل والمنصات الرقمية، وشجع الملايين من 185 دولة على المشاركة في التصويت، حتى بلغ إجمالي عدد المصوتين 10 ملايين و600 ألف بنهاية يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 2019، موعد انتهاء مهلة التصويت التي مدّدت؛ نظراً للإقبال الكبير.



تعهّد



وبهذا يكون عدد الأشجار التي ستزرعها دولة الإمارات أكثر من 10 ملايين شجرة في إندونيسيا ونيبال، بما يعزز التنوع الحيوي، ويعيد تشجير تلك المناطق المتأثرة سلباً بالتغير المناخي، ويمكّن الأفراد والمجتمعات المتضررة منه، ويحمي البيئة. وتقدم الهوية قصة الإمارات للعالم، وتعزز صورتها الإيجابية في الذهنية العالمية، انطلاقاً من دورها التنموي والبنّاء، فضلاً عن ترسيخ سمعتها في المجتمع الدولي بالإضاءة على تجربتها المتميزة القائمة على تمكين الإنسان والتطوير والتعلم المستمرين واستدامة النمو والحرص على التعاون والشراكة الإنسانية ومشاركة التجارب الناجحة مع الدول والشعوب، ووضع نموذج التقدم المتسارع الذي حققته الإمارات دولةً حاضنة للابتكار وصانعةً للريادة في متناول الجميع، مع إبراز المقومات الاقتصادية والتاريخية والجغرافية والإنسانية والثقافية والقيمية التي تشكل أساس بناء التجربة الإماراتية المتميزة.



هوية متفردة



وتروي الهوية سيرة الإمارات الملهمة وتجربتها الاستثنائية، وتقدم للعالم فكرتها الإنسانية التي لا تعرف المستحيل، وتؤكد قدرة المجتمعات البشرية ذات الرؤية والروح الإيجابية على الإنجاز والريادة. وهي هوية ترسّخ مكانتها ملتقى للعالم ومنارة للأمل وأرضاً للمواهب ومركزاً تجارياً عالمياً وموطناً للإرث والتراث وبوابة للمستقبل.