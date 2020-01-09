سيتي يحطم اليونايتد ويقترب من نهائي كأس الرابطة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:ضمياء فالح

اقترب مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسمين الماضيين من بلوغ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، بفوزه على جاره وغريمه مانشستر يونايتد في عقر داره بنتيجة 3-1 في ذهاب الدور نصف النهائي.

قدم «سيتزنز» أداء مبهراً في الشوط الأول من «الديربي» متفوقاً على منافسه على كل الجبهات في ظل أخطاء دفاعية من أصحاب الأرض، ساهمت في تسجيل الضيوف ثلاثة أهداف في الشوط الأول.

وكانت المرة الأولى التي تتلقى فيها شباك «الشياطين الحمر» ثلاثة أهداف في الشوط الأول على ملعب «أولد ترافورد» في جميع المسابقات، منذ مباراتهم أمام ميدلزبره في عام 1997.

وافتتح البرتغالي برناردو سيلفا التسجيل للضيوف بتسديدة صاروخية رائعة بيسراه من خارج المنطقة استقرت في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس الإسباني دافيد دي خيا (17).

واصل سيتي ضغطه وأسفر عن هدف ثان بعدما وصلت كرة طويلة إلى رأس المدافع السويدي فيكتور لينديلوف، شتتها خاطئة ومهدها أمام سيلفا الذي مررها إلى زميله الجزائري رياض محرز حيث فشل لينديلوف مرة أخرى في إبعادها، ليتابع محرز طريقه نحو المرمى متجاوزاً دي خيا (33).

عمّق الضيوف من جراح فريق المدرب النرويجي أوليه غونار سولسكاير قبل الاستراحة عندما انطلقوا في هجمة مرتدة وصلت معها الكرة إلى البلجيكي كيفن دي بروين على الجهة اليسرى داخل المنقطة، فراوغ المدافع فيل جونز ببراعة مسدداً باتجاه المرمى كان لها دي خيا في المرصاد، إلا أنها ارتدت من البرازيلي أندرياس بيريرا ليسجل هدفاً عكسياً في مرمى فريقه (39).

وقال سيلفا بعد اللقاء «كان بإمكاننا أن نتقدم بأربعة أو خمسة أهداف لأننا أهدرنا بعض الفرص. ضغطوا علينا بشكل أكبر في الشوط الثاني، تعبنا ولكننا سعداء».

وسجل يونايتد، هدف تقليص الفارق بفضل مهاجمه ماركوس راشفورد (70).

من جهته، أكد الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي: «لعبنا جيداً في الشوط الأول، لا يمكن أن تتوقع أن تأتي لهذا الملعب وتسجل 4 أهداف أو خمسة في 45 دقيقة، لكن 3- صفر جيدة بما يكفي، لكن بالطبع اليونايتد لديه كبرياء وردة الفعل طبيعية. النتيجة جيدة بالنسبة لفريقي لكنها ليست 3 نقاط، في الموسم الماضي خسر اليونايتد صفر-2 أمام سان جيرمان وذهب إلى باريس وتأهل».

وتابع جوارديولا: «كل شيء ممكن في عالم الكرة وأنا أعرف مما جرى في الشوط الثاني أن اليونايتد خطر، من الصعب السيطرة على راشفورد لأنه سريع جداً. ماذا كنتم تنتظرون؟ 7-صفر في أولد ترافورد؟ عموماً كان أداؤنا مدهشاً».

خطط جوارديولا

وغير جوارديولا تكتيكه للمباراة مع جلوس أجويرو وجيزوس على الدكة إذ استخدم بيرناردو سيلفا كرأس حربة وهمي في المقدمة وسجل النجم البرتغالي هدف افتتاح مذهلاً، وفي سؤال عما إذا كان فريقه قدم أفضل مباراة أجاب جوارديولا: «ليست الأفضل لكنها واحدة من الأفضل، رأيتهم متعبين بعض الشيء. لا يوجد لدينا وقت للتدريب مع خوض 5 مباريات في 12 يوماً. بهذا الجدول تقضي الوقت في الطعام والنوم فقط، مهارات اللاعبين هي التي لعبت دوراً في الفوز لكنني قلت لهم إن التأهل للنهائي لم يحسم بعد».

أما ليام جالاجر (49 عاماً) عضو فريق أويسيز السابق ومشجع سيتي الأكبر فقد حث اليونايتد على تعيين أسطورته روي كين مدرباً لأنه شديد مثل فيرجسون وأضاف: «عندما تشاهد اليونايتد تكتشف أنه بعيد جداً عن الفريق الذي دربه فيرجسون». وعلق ممازحاً: «الإدارة فقدت عقلها، اذهبوا واجلبوا أوليه. هل سيعينون ريو فيرديناند خلفاً له؟ اليس كذلك؟ عندها سنضحك كثيراً. فرح اليونايتد بالفوز بخدمات هاري ماجواير على حساب ليفربول مقابل 80 مليون استرليني والآن ليفربول يضحك عليه. أنا في قمة السعادة ما دام اليونايتد يعاني، أعرف أن علي احترام سني لكن مشجعي اليونايتد دمروا حياتي في التسعينات واضطررت للعيش في لندن بسببهم».

في المقابل، اعترف النرويجي أوليه سولسكاير بأن الشوط الأول كان «الأسوأ له منذ توليه تدريب الفريق» وقال: «قدمنا أسوأ أداء في الشوط الأول، صدمونا بالتمريرات العرضية. في الشوط الثاني كانت ردة الفعل جيدة لكن بعد تسجيلهم 3 أهداف في الشوط الأول لم نستطع مجاراتهم. أظهرنا من قبل قدرتنا على قلب الأمور لصالحنا في الإياب كما فعلنا أمام سان جيرمان الموسم الماضي، علينا فقط الثقة بأنفسنا عندما نذهب لاستاد الاتحاد».

بيد أن ثقة المدرب النرويجي في القدرة على قلب الأمور في 28 من الشهر الجاري لم تلق صداها لدى مشجعي اليونايتد الذين غادروا المدرجات في الاستراحة بين الشوطين وطالبوا بطرد المدرب وتعيين الأرجنتيني بوكتينيو، مدرب توتنهام السابق مكانه. وغرد أحد المشجعين: «سيادة رئيس مجلس إدارة اليونايتد المحترم: رجاء اطرد سولسكاير وعين بوكتينيو. نحن بحاجة ملحة لتغيير المدرب»، وكتب آخر: «سولسكاير يفتقر تماماً للعمق ولا يفهم شيئاً يجب أن يرحل. اجلبوا بوكتينيو أو أليجري»، وقال آخر: «أتمنى أن يخسر سولسكاير مباراة بالسبعة كي يطرد فوراً». ولم يكن المدرب النرويجي الوحيد في مرمى الانتقادات إذ طالب المشجعون بإعلان المدافع فيل جونز اعتزاله فوراً بعدما تلاعب به كيفن دي بروين يميناً وشمالاً وغرد أحد المشجعين: «دي بروين قضى على فيل جونز، تعرضه للإصابة كان أفضل ما فعله اليوم».

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بوغبا يتعافى من الجراحة



نشر نجم اليونايتد الفرنسي بول بوجبا شريط فيديو على حسابه في انستجرام بعد خضوعه لجراحة في الكاحل وقال إنه يشعر بأنه على ما يرام وأنه سيوافي متابعيه بتطورات تعافيه، وأضاف اللاعب الذي احتفل بعيد ميلاد ابنه قبل العملية مباشرة: «أتذكر أنني تحدثت عن ابني قبل التخدير وعندما استيقظت وجدت الجميع حولي، لم أستطع رفع ساقي وكنت كالتائه: أين أنا؟ في مانشستر؟ في باريس؟ في غينيا؟».



ميكاه ريتشاردز: راشفورد مظلوم



قال ميكاه ريتشاردز مدافع مانشستر سيتي السابق في استوديو التحليل إن مواطنه ماركوس راشفورد كان ليكون أسطورة لو لعب في سيتي بدلاً من اليونايتد وأضاف: «بمقدوره تسجيل 40 هدفاً في الموسم الواحد لو كان محاطاً بنجوم من أمثال كيفن دي بروين ورحيم سترلينج ورياض محرز». وكال ريتشاردز المديح على البلجيكي دي بروين وقال: «شراء سيتي له بـ 55 مليون استرليني صفقة رابحة، إنه أفضل لاعب وسط في العالم. عندما لا يبدو سيتي يلعب يتحرك دي بروين ويحرك الفريق معه، يستطيع مواجهة لاعبين اثنين في وقت واحد. إنه لاعب مدمر ويمكنه تطوير نفسه كل يوم».