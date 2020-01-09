شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: التطورات الإقليمية لن تؤثر فينا.. والحكمة عدم التصعيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت دولة الإمارات بأنها تراقب الموقف العام في المنطقة باهتمام بالغ، وتؤكد مجدداً أهمية عدم التصعيد، وأن السبل الدبلوماسية، والحوار العقلاني، هي الحل الأمثل، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية «وام».
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، أمس، أن التطورات الإقليمية الأخيرة لن تؤثر في الدولة، أو مواطنيها، أو المقيمين على أراضيها، وكذلك الزائرين لها. كما أكدت الوزارة أن كل الأنشطة في الدولة، وفي جميع قطاعاتها مستمرة، وتسير بشكل اعتيادي.
وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، ضرورة أن تتخلص المنطقة من التوترات الحالية، والمثيرة للقلق. وشدد قرقاش، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أمس الأربعاء، على أن عدم التصعيد أمر حكيم وضروري، مشيراً إلى وجوب اتباع مسار سياسي يؤدي إلى الاستقرار.
من جهة أخرى، أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أمس، أن ما تم تداوله من إشاعات حول مزاعم بتهديدات موجهة لإمارة دبي، لا يستند لأي مصدر رسمي من أي مؤسسة في الحكومة الإيرانية. وقال المكتب الإعلامي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يؤكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن ما تم تداوله من إشاعات حول مزاعم بتهديدات موجهة لإمارة دبي لا يستند لأي مصدر رسمي من أي مؤسسة في الحكومة الإيرانية، كما لم يصدر مثل هذا التهديد عن أي مسؤول إيراني، لذلك يُرجى توخّي الحذر والدّقّة لدى نشر مثل هذه الشائعات».
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