إيران تقصف قاعدتين أمريكيتين في العراق.. وترامب: لن نرد عسكرياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد:”الخليج 365”، وكالات



قصفت إيران بصواريخ باليستية، فجر أمس الأربعاء، قاعدتين في العراق يتمركز فيهما جنود أمريكيون، ردّاً على مقتل رئيس «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني الجنرال قاسم سليماني، بضربة أمريكية في بغداد، قبل خمسة أيام، فيما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن أيام التسامح مع تصرفات إيران انتهت، مؤكداً في الوقت نفسه أن بلاده لا تريد استخدام قوة عسكرية، معتبراً أن العقوبات الاقتصادية هي أفضل رادع، قبل أن يشير إلى أنه مستعد للسلام مع كل الأطراف.

وقالت قيادة العمليات المشتركة العراقية، صباح أمس، في بيان إن 22 صاروخاً سقطت في خلال نصف ساعة على قاعدتي عين الأسد، في غرب العراق، وأربيل في الشمال. ويتمركز في القاعدتين جنود أجانب أغلبهم أمريكيون. وأشار البيان الذي نشر بعد نحو سبع ساعات من الهجوم، ولم يشر إلى إيران، إلى أن القصف نفذ في التوقيت ذاته الذي اغتيل فيه سليماني قرب مطار بغداد، يوم الجمعة.

وقال المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، «تلقينا رسالة شفوية رسمية من إيران بأن الرد الإيراني على اغتيال الشهيد قاسم سليماني قد بدأ، أو سيبدأ بعد قليل، وأن الضربة ستقتصر على أماكن تواجد الجيش الأمريكي في العراق». وأوضح أن الجانب الأمريكي «اتصل بنا في الوقت نفسه، وكانت الصواريخ تتساقط على الجناح الخاص بالقوات الأمريكية في قاعدتي عين الأسد في الأنبار، وحرير في أربيل». غير أن الرئاستين الأخريين، الجمهورية والبرلمان، أعربتا عن استنكارهما ل«انتهاك السيادة العراقية»، وتحويل البلاد إلى «ساحة حرب». ولم تؤد الضربات إلى وقوع خسائر في صفوف القوات العراقية، كما لم يعلن عن خسائر بين الجنود الأمريكيين.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، أن إيران «أثبتت بوضوح أنها لن تتقهقر أمام أمريكا»، وقال «إذا ارتكبت الولايات المتحدة جريمة أخرى، عليها أن تعلم أنها ستلقى رداً أكثر حزماً»، مضيفاً في كلمة لمجلس الوزراء «لكن إذا كانوا عقلاء، لن يفعلوا أي شيء آخر في هذه المرحلة». أما «الحرس الثوري» الإيراني الذي أعلن تنفيذ الهجوم وأطلق عليه اسم عملية «الشهيد سليماني»، فدعا واشنطن إلى سحب قواتها من المنطقة «منعاً لوقوع المزيد من الخسائر، ولعدم السماح بتهديد حياة المزيد من العسكريين الأمريكيين». وذكر التلفزيون الحكومي الإيراني أن الضربات الصاروخية الإيرانية أسفرت عن مقتل «80 أمريكياً»، نقلاً عن «مصدر مطلع» في «الحرس الثوري». كما هدّد «الحرس الثوري» بضرب «إسرائيل»، حيث رد رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو بالتحذير من أن «إسرائيل» ستوجه «ضربة مدوية» في حال تعرضت للهجوم.

وفي واشنطن، قال الرئيس ترامب في تغريدة على «تويتر» بعد ساعات على الهجوم «كل شيء على ما يرام. لقد أطلقت صواريخ من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق. تقييم الخسائر والأضرار جارٍ الآن». وأعلن «البنتاجون» أن إيران أطلقت «أكثر من 12 صاروخاً» على قاعدتين عسكريتين في العراق تستخدمهما القوات الأمريكية، مشيراً إلى أنّه بصدد تقييم الأضرار، ودرس سبل «الردّ». وكشف مسؤول عسكري أمريكي، في تصريحات خاصة لشبكة «سي إن إن» CNN، أن الجيش الأمريكي كان لديه تحذير مبكر بما يكفي من الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على القواعد العسكرية في العراق. وغرّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بدوره قائلاً «نحن لا نسعى إلى التصعيد أو الحرب، لكنّنا سندافع عن أنفسنا ضدّ أيّ اعتداء». وتوعد القيادي في ميليشيات «الحشد الشعبي»، قيس الخزعلي، بدوره بالرد على الضربة الأمريكية.