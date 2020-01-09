مهرجان محمد بن زايد للقدرة ينطلق اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

تنطلق اليوم فعاليات النسخة الأولى من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للقدرة، والذي يشتمل على 3 سباقات للسيدات والإسطبلات الخاصة والرئيسي المفتوح، ويقام بقرية الإمارات العالمية للقدرة في العاصمة أبوظبي. ويأتي هذا المهرجان تعزيزاً لمكانة الفروسية في الدولة عبر الدعم اللامحدود من أصحاب السمو الشيوخ لرياضة الآباء والأجداد.

ويمثل المهرجان امتداداً لدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للرياضة والرياضيين عبر الفروسية، استمراراً لنهج المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي رسخ مكانة الفروسية في قلوب أبناء الإمارات.

وينتظم السباق قرية الإمارات العالمية للقدرة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ويتضمن المهرجان 3 سباقات الأول للسيدات، والثاني للإسطبلات الخاصة، والثالث سباق رئيسي مفتوح.

وأكدت قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، عن اكتمال كافة الاستعدادات لاحتضان فعاليات الحدث المميز، وشهدت جميع مرافق القرية تطويراً وتحديثاً حتى يخرج الحدث بأبهي صورة من خلال التنظيم المميز الذي تسعى إليه إداراتها، واشتمل التحديث على أعمال الصيانة المطلوبة لعدد من المرافق، وتعزيز السياج على جميع المسارات حفاظاً على سلامة الفرسان والفارسات، وتزويدها بأحدث أجهزة الإنارة للسباقات الليلية والتدريبات.

وتوفر القرية إحصائيات متكاملة للفارسات والفرسان المشاركين في السباقات، ويدشن المهرجان بسباق السيدات لمسافة 100 كلم، بمشاركة نخبة من الفارسات من مختلف الإسطبلات للمنافسة على خطف أول الألقاب ووصل عدد المشاركات 170 فارسة، وتم تجهيز المسارات وتحديد ألوانها لتسهيل مهمة المشاركات، وتم تقسيم تلك المسافة إلى 4 مراحل، تبلغ مسافة المرحلة الأولى التي تم ترسيمها بالألوان الزرقاء 40 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية مدة 50 دقيقة، ثم المرحلة الثانية التي تم ترسيمها بالألوان الصفراء، وتبلغ مسافتها 25 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية مدة 40 دقيقة، ثم المرحلة الثالثة التي تم ترسيمها بالألوان الحمراء، وتبلغ مسافتها 19 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية مدة 40 دقيقة، وأخيراً المرحلة الرابعة والأخيرة التي تبلغ مسافتها 16 كيلومتراً، وتم ترسيمها بالألوان البيضاء.

ويقام غداً السباق الثاني للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، بمشاركة 216 فارساً وفارسة، وتم تقسيم المسافة إلى أربع مراحل، بنفس المسافات والألوان للمراحل الأربعة لسباق السيدات.

ويختتم المهرجان بعد غد بالسباق الرئيسي المفتوح، ويتوقع مشاركة نخبة من الخيول لنيل اللقب الغالي، وتبلغ مسافته 120 كلم، تم تقسيمها إلى 4 مراحل، تبلغ مسافة المرحلة الأولى التي تم ترسيمها بالألوان الزرقاء 40 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية مدة 50 دقيقة، ثم المرحلة الثانية التي تم ترسيمها بالألوان الصفراء، وتبلغ مسافتها 35 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية مدة 40 دقيقة، ثم المرحلة الثالثة التي تم ترسيمها بالألوان الحمراء، وتبلغ مسافتها 25 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية مدة 40 دقيقة، وأخيراً المرحلة الرابعة والأخيرة التي تبلغ مسافتها 20 كيلومتراً، وتم ترسيمها بالألوان البيضاء.

وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق أن المهرجان يمثل إضافة كبيرة تنقل هذه الرياضة إلى عالم آخر تنتعش به سباقات القدرة وتفتح آفاقاً جديدة لملاك الإسطبلات والمدربين والفرسان والفارسات لتقديم كل ما لديهم من أجل شرف حمل اللقب الأول.

وقال: المهرجان حدث استثنائي يحمل معاني كثيرة، فبالإضافة إلى الجانب الرياضي والتنافس على ألقاب السباقات الثلاثة سباق السيدات وسباق الإسطبلات الخاصة والسباق الرئيسي لمسافة 120 كم، هناك المشاعر المليئة بالحب لقائد يقدم الجديد لوطنه كل يوم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأب والقائد الاستثنائي اسم ينبض في قلب كل مواطن ومقيم.

من جانبه أوضح مسلم العامري، مدير قرية الإمارات العالمية للقدرة، أن احتضان القرية للمهرجان يمثل قلادة شرف، مشيراً إلى أن قرية الوثبة تزينت للاحتفاء بالحدث الكبير.

تنطلق اليوم فعاليات النسخة الأولى من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للقدرة، والذي يشتمل على 3 سباقات للسيدات والإسطبلات الخاصة والرئيسي المفتوح، ويقام بقرية الإمارات العالمية للقدرة في العاصمة أبوظبي. ويأتي هذا المهرجان تعزيزاً لمكانة الفروسية في الدولة عبر الدعم اللامحدود من أصحاب السمو الشيوخ لرياضة الآباء والأجداد.

ويمثل المهرجان امتداداً لدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للرياضة والرياضيين عبر الفروسية، استمراراً لنهج المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي رسخ مكانة الفروسية في قلوب أبناء الإمارات.

وينتظم السباق قرية الإمارات العالمية للقدرة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ويتضمن المهرجان 3 سباقات الأول للسيدات، والثاني للإسطبلات الخاصة، والثالث سباق رئيسي مفتوح.

وأكدت قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، عن اكتمال كافة الاستعدادات لاحتضان فعاليات الحدث المميز، وشهدت جميع مرافق القرية تطويراً وتحديثاً حتى يخرج الحدث بأبهي صورة من خلال التنظيم المميز الذي تسعى إليه إداراتها، واشتمل التحديث على أعمال الصيانة المطلوبة لعدد من المرافق، وتعزيز السياج على جميع المسارات حفاظاً على سلامة الفرسان والفارسات، وتزويدها بأحدث أجهزة الإنارة للسباقات الليلية والتدريبات.

وتوفر القرية إحصائيات متكاملة للفارسات والفرسان المشاركين في السباقات، ويدشن المهرجان بسباق السيدات لمسافة 100 كلم، بمشاركة نخبة من الفارسات من مختلف الإسطبلات للمنافسة على خطف أول الألقاب ووصل عدد المشاركات 170 فارسة، وتم تجهيز المسارات وتحديد ألوانها لتسهيل مهمة المشاركات، وتم تقسيم تلك المسافة إلى 4 مراحل، تبلغ مسافة المرحلة الأولى التي تم ترسيمها بالألوان الزرقاء 40 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية مدة 50 دقيقة، ثم المرحلة الثانية التي تم ترسيمها بالألوان الصفراء، وتبلغ مسافتها 25 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية مدة 40 دقيقة، ثم المرحلة الثالثة التي تم ترسيمها بالألوان الحمراء، وتبلغ مسافتها 19 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية مدة 40 دقيقة، وأخيراً المرحلة الرابعة والأخيرة التي تبلغ مسافتها 16 كيلومتراً، وتم ترسيمها بالألوان البيضاء.

ويقام غداً السباق الثاني للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، بمشاركة 216 فارساً وفارسة، وتم تقسيم المسافة إلى أربع مراحل، بنفس المسافات والألوان للمراحل الأربعة لسباق السيدات.

ويختتم المهرجان بعد غد بالسباق الرئيسي المفتوح، ويتوقع مشاركة نخبة من الخيول لنيل اللقب الغالي، وتبلغ مسافته 120 كلم، تم تقسيمها إلى 4 مراحل، تبلغ مسافة المرحلة الأولى التي تم ترسيمها بالألوان الزرقاء 40 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية مدة 50 دقيقة، ثم المرحلة الثانية التي تم ترسيمها بالألوان الصفراء، وتبلغ مسافتها 35 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية مدة 40 دقيقة، ثم المرحلة الثالثة التي تم ترسيمها بالألوان الحمراء، وتبلغ مسافتها 25 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية مدة 40 دقيقة، وأخيراً المرحلة الرابعة والأخيرة التي تبلغ مسافتها 20 كيلومتراً، وتم ترسيمها بالألوان البيضاء.

وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق أن المهرجان يمثل إضافة كبيرة تنقل هذه الرياضة إلى عالم آخر تنتعش به سباقات القدرة وتفتح آفاقاً جديدة لملاك الإسطبلات والمدربين والفرسان والفارسات لتقديم كل ما لديهم من أجل شرف حمل اللقب الأول.

وقال: المهرجان حدث استثنائي يحمل معاني كثيرة، فبالإضافة إلى الجانب الرياضي والتنافس على ألقاب السباقات الثلاثة سباق السيدات وسباق الإسطبلات الخاصة والسباق الرئيسي لمسافة 120 كم، هناك المشاعر المليئة بالحب لقائد يقدم الجديد لوطنه كل يوم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأب والقائد الاستثنائي اسم ينبض في قلب كل مواطن ومقيم.

من جانبه أوضح مسلم العامري، مدير قرية الإمارات العالمية للقدرة، أن احتضان القرية للمهرجان يمثل قلادة شرف، مشيراً إلى أن قرية الوثبة تزينت للاحتفاء بالحدث الكبير.