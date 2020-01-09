«إسرائيل» تعلن رسمياً ضم ثلثي الضفة لـ«سيادتها»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن وزير الحرب «الإسرائيلي» نفتالي بينت، ضم مناطق «ج» من الضفة الغربية المحتلة إلى «إسرائيل»، حيث تشكل مناطق «ج» حوالي ثلثي مساحة الضفة. وقال بينت أمس الأربعاء: «إن هدف «إسرائيل»، خلال عقد أن يسكن في الضفة الغربية مليون إسرائيلي»، وفق زعمه. وأكد في مؤتمر حول الاستيطان، عُقد في القدس المحتلة: «أعلن رسمياً إن المنطقة «ج» هي ل «إسرائيل» »، مُشيراً إلى أنه دعا مراراً إلى فرض «السيادة الإسرائيلية» على هذه الأرض. واعتبر بينت أن «إسرائيل تخوض حرباً حقيقية على المنطقة«ج»». وقال: «قبل نحو الشهر، عقدت اجتماعاً وشرحت التوجيهات بأن «إسرائيل» ستقوم بكل ما هو ممكن لضمان أن هذه المناطق (المنطقة ج) ستكون جزءاً من دولة «إسرائيل»».

وانسجاماً مع موقف بينت، قال السفير الأمريكي في «إسرائيل» ديفيد فريدمان: «إن المرحلة التالية بالنسبة للإدارة الأمريكية، بعد الاعتراف بالقدس عاصمة ل «إسرائيل» وبسيادتها على مرتفعات الجولان السورية، هي الضفة الغربية». وأضاف: الضفة، هي الأصعب والأكثر تعقيداً من بين القضايا، بسبب تجمع الفلسطينيين الكبير فيها، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية ستطرح رؤيتها لحل هذه القضية، في إشارة إلى الخطة المعروفة باسم «صفقة القرن». ولفت إلى إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو نهاية العام الماضي، بأن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات في الضفة مخالفة للقانون الدولي، وأضاف: «أنا أوافق وزير الخارجية بشكل كامل». وامتنع فريدمان عن لفظ الضفة الغربية مكرراً ما تطلقه «إسرائيل» على الضفة «يهودا والسامرة»، التي أشار إلى أن فيها مواقع ذات أهمية تاريخية بالنسبة لليهود. وأضاف:«إن حق اليهود بالبقاء في الضفة واضح جداً»، في دعم مطلق للاحتلال.

ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية، تصريحات فريدمان، واعتبرتها تأكيدات جديدة على أن ما تسمى «صفقة القرن» لا تمت بصلة للسلام ولمرتكزات أية مفاوضات جادة، إنما هي إعلانات ووعود أمريكية مشؤومة تتبنى مواقف وسياسات ومصالح الاحتلال ومخططاته الاستعمارية التهويدية للضفة.

وطالبت بريطانيا، «إسرائيل» بوقف التوسع الاستيطاني في الضفة فوراً. وأكدت في بيان صدر عن القنصلية البريطانية العامة في القدس المحتلة، موقفها الراسخ بشأن اعتبار المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوض إمكانية الوصول إلى حل الدولتين. (وكالات)