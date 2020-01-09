تأهل الإماراتية حمدة المر في «شاعر المليون»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

بثت مساء أمس الأول حلقة جديدة من برنامج «شاعر المليون» في موسمه التاسع بحضور عيسى المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

وشارك في الحلقة أنور عوض الصخري من الأردن، حمدة المر من الإمارات، خالد القصيري الجهني وراكان بن وليد الراشد وسلطان الحويقل العتيبي من السعودية ومسعود بيت سعيد من إيران، والذين ألقوا أبياتاً تمهيدية لمشاركاتهم حين دخولهم مسرح شاطئ الراحة للوقوف أمام لجنة تحكيم البرنامج المكونة من سلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر في أبوظبي، والدكتور غسان الحسن، وحمد السعيد، تمحورت حول قيمة التسامح ودور ومكانة الإمارات كمنارة حاضنة للانفتاح والتنوير ومنصة لتلاقي الثقافات والشعوب بقيم الأخوة الإنسانية.

وقد أطلّ المتسابق الأول أنور عوض الصخري من الأردن ملقياً قصيدته التي دارت حول تجربة الشاعر في الحياة بين الواقع والذكريات ومأساة التشظي بين الأحلام والأوهام، وبين الوصل والفراق، في مقاربة حديثة للوقوف على الأطلال في الشعر الجاهلي. أما حمدة المر ففاجأت لجنة التحكيم بصوتٍ أنثوي متفرد تَجلّى في وصفها الأنثى الشاعرة التي تَلوي ذراع الصمت وتُحقّق المستحيل، وحكمتها في بلوغ المجد وكسر القيود والأصفاد.

وألقى المتسابق الثالث خالد القصيري الجهني قصيدته التي وصفت عذابات الشاعر في فراق الأحبة وصدّهم وانقلاب الزمن والبكاء على جراح الماضي، والتي أثنى عليها أعضاء لجنة التحكيم؛ لما تضمنته من الألم والحزن.

راكان بن وليد الراشد ألقى قصيدة مؤثرة بعنوان «يا حادي البوح» التي وصفت شخصية الإرهابي ومراحل تطورها ذهنياً وجسدياً، مُحمَّلةً بصرخة الشعر ضد الإرهاب والتطرف والأفكار السوداء التي يحملها الشباب المغرر بهم لارتكاب القتل باسم الدين.

سلطان الحويقل العتيبي تميز بدوره بقصيدته التي بثّ فيها حُبه لبناته ودفاعه عن موقفه ضد الصورة النمطية الشرقية التي تميل إلى تفضيل الأبناء على البنات.

وتوزعت نتائج تصويت جمهور مسرح الراحة كالتالي: أنور عوض الصخري من الأردن بنسبة 9%، حمدة المر من الإمارات بنسبة 38%، خالد القصيري الجهني من السعودية بنسبة 10%، وراكان بن وليد الراشد من السعودية بنسبة 14%، وسلطان الحويقل العتيبي من السعودية بنسبة 13%، ومسعود بيت سعيد من إيران بنسبة 17%، بينما تأهل بنتيجة قرار لجنة التحكيم كل من حمدة المر بنتيجة 47/50، وخالد الجهني بنتيجة 47%، وجاءت نتائج بقية الشعراء الذين يخضعون لتصويت الجمهور من خلال موقع وتطبيق شاعر المليون طوال أسبوع كامل كالتالي: أنور عوض الصخري بنتيجة 45/50، وراكان بن وليد الراشد بنتيجة 45/50، وسلطان الحويقل العتيبي بنتيجة 45/50، ومسعود بيت سعيد بنتيجة 44/50.