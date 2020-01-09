مصر وفرنسا والصين تشدد على احتواء الأوضاع في الخليج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”



تبادل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال استقباله، أمس، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الرؤى بشأن التطورات الأخيرة للأوضاع في الخليج، وأكدا أهمية استمرار التنسيق المتبادل لاحتواء الأوضاع والحفاظ على أمن وسلامة الخليج. كما بحثا الأوضاع في ليبيا.

من جانب آخر، التقى السيسي وانج يي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الصيني، بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصري. وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق المتبادل لاحتواء الأوضاع في منطقة الخليج، وعدم التصعيد والحفاظ على أمن وسلامة الخليج.

وأكد السيسي حرص مصر على وحدة واستقرار ليبيا، وأهمية العمل على حلحلة الموقف الداخلي الليبي الراهن، وكذا وضع حد لحجم التدخلات الدولية غير المشروعة، مشيرا إلى أنه تم التوافق على ما يمثله التصعيد الأخير في ليبيا من خطورة على أمن وسلم المنطقة بأسرها، الأمر الذي يتطلب دعم كافة الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا.