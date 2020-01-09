منصة 2071 بالفجيرة تنظم «الابتكار من الأسرة إلى العالمية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:بكر المحاسنة

نظمت منصة 2071 التابعة لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، مساء أمس الأول، ندوة حوارية بعنوان «الابتكار من الأسرة إلى العالمية»، على مسرح غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وخالد الظنحاني رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، وحياة الحمادي الأمين العام للجمعية مديرة منصة 2071، وعدد من المسؤولين.

شارك في الندوة، النابغة أديب البلوشي، والعالمة الصغيرة دانة البلوشي، ووالدهما سليمان البلوشي، وأدارتها حياة الحمادي، التي استعرضت إنجازات الضيوف. وخلال الندوة تحدثت دانة البلوشي عن بداياتها، وما مرّت به من تجارب كان نتاجها تحقيق العديد من الإنجازات والطموحات، وإصدارها كتاب «13 امرأة عربية ملهمة»، وكشفت أنها تأثرت بنماذج ملهمة من نساء عربيات، كان لهن الفضل في تقدم مسيرة نجاحها، وشكّلن دافعاً قوياً لها ومحفزاً لنجاحها، كما سردت رحلتها وتجربتها في وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا».

وتطرق أديب البلوشي إلى آخر إنجاز عالمي حققه في مسيرة النجاح بانضمامه إلى قائمة أذكى 100 صغير في العالم، في حفل المنظمة الهندية الدولية في العاصمة نيودلهي، كما ناقش عدداً من اختراعاته وابتكاراته، مثل ابتكاره جهازاً لوالده، المصاب بشلل الأطفال، يمكنه من السباحة، ثم اختراعه روبوتاً صغيراً لمساعدة والدته في الأعمال المنزلية، إضافة إلى آخر ابتكارته وهو «حزام أمان» يراقب معدل ضربات قلب الراكب، ويرسل إنذاراً فورياً إلى الجهة المختصة في حال وصلت ضربات القلب لمعدلات خطرة.

أوضح سليمان البلوشي أن النجاح الذي يحصدانه أديب ودانة، هو نتاج للحرص الذي أولته والدتهما، والدافع القوي الذي بذلته الأسرة. وعلى هامش الندوة، نظمت المنصة حفل توقيع كتاب «13 امرأة عربية ملهمة» لدانة البلوشي، تلاه تكريم الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، يرافقه خالد الظنحاني، لأسرة البلوشي بدروع التميز للعام 2020.