شكرا لقرائتكم خبر عن شطحيّة في الأنظمة الفانتازيّة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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عبداللطيف الزبيدي

ليبيا إلى أين؟ لا يمكن إبداء أيّ رأي في شؤون أوضاع هذا البلد، منذ سقوط النظام الملكي، إذا لم ننطلق من السؤال: لماذا أصرّ القذافي، طوال حكمه، على فانتازيا السلطة؟ لو كان مفكراً ذا نظرية شطحية، لكانت ليبيا نجت من المصير الجهنمي. لكنه كان منظّراً يملك مطلق الحرية في التطبيق، وفي نظام عربيّ نجوم السماء كانت فيه أقرب من الديمقراطيات.

بضربات استعمارية خاطفة، انهار النظام، الذي كانت هياكله هلامية، كاللجان الشعبية، التي هي ترجمة غير ناضجة لحكم الشعب بالشعب. فلسفة ديمقراطية غير قابلة للتطبيق، لأن الديمقراطية يجب أن تقوم على دولة المؤسسات أو لا تكون، فنظرية حكم اللجان الشعبية القذافية، هي أقرب شيء إلى فلسفة «اللاسلطوية»، وتسمى الفوضوية أيضاً، وترى وجود الدولة غير ضروري، من فلاسفتها وليم جودوين. كان القذافي ينفي أنه رئيس دولة.

كان طبيعياً إذاً، أن تضمحل الدولة الليبية، ولولا وجود النفط والغاز، لكان البلد «فصّ ملح وذاب» في الخريطة المغاربية. المحروقات التي يسيل لها لعاب القوى الرأسمالية، هي التي أنقذت ليبيا من الاحتراق حتى التفحم. لكن نهب الثروات من قبل عتاة حق القوة، تحتاج إلى إفقاد الشعوب توازنها بشكل من الأشكال، حتى لا تسأل: من أعطاك حق النهب؟ مثلما حدث في العراق، كل شيء يمكن أن يتداعى وينهار إلى حدّ الاندثار، إلاّ الذهب الأسود، فإن نهره يجب ألاّ ينقطع خريره في الأنابيب، وتمايله في البراميل. كذلك في ليبيا، تأكل الفوضى فتات التنمية المتبقية على مائدة الجماهيرية، أمّا البترول فيستمر تدفقه سلسبيلاً، لأن عيون البطون التي لا تشبع تحرسه، تحميه من «أطماع» أصحابه السيادية. فإن تجرأ شعب على عدم الخضوع والانصياع، وقال اتركوا ترابنا واخرجوا وعودوا من حيث أتيتم، قالوا مستهزئين: أيها الساذجون، «دخول الحمام مش زي خروجه». أخبار العراق ستخرجنا عن الموضوع، فقد طلب البرلمان العراقي مغادرة القوات الأجنبية، فرد فخامة ترامب مزمجراً: «عليكم عندها دفع الفواتير». هذه الجملة البسيطة تعني تسديد كل فلس أنفقه الأمريكان منذ 2003. أحد الأرقام ستة تريليونات، عدا تكلفة القواعد و«محاربة الإرهاب». ترامب نفسه قال في شريط بصراحة: إن أوباما هو الذي أنشأ «داعش».

لزوم ما يلزم: النتيجة التقسيطية: ستظل البلدان العربية تسدد، آخر قسط سيكون قبل الأبد بيوم. دعواتكم حتى يوافقوا على التقسيط.

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