تـراجـع حظوظ تشكـيـل الحكومــة اللبنـانيـة قـريـبـاً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”



كثف رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، حسان دياب، مشاوراته لإنضاج الطبخة الحكومية تمهيداً لإعلان التشكيلة الوزارية بعدما باتت شبه نهائية، ولم يبق سوى التفاهم على بعض الأسماء وكيفية توزيع بعض الحقائب، بيد أن مصادر نيابية رجحت حدوث تأخير يرتبط بتطورات المنطقة وضرورة وجود حكومة سياسية تشمل معظم الأطراف كي تستطيع مواجهة التحديات، ما يؤشر الى تراجع حظوظ ولادة الحكومة، خاصة أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قال إن المرحلة الحالية تستدعي حكومة لمّ شمل جامعة، وإن الوقت ليس وقت التلهي بشكل الحكومة على حساب جوهرها وبرنامجها، في وقت واصل الحراك الشعبي نشاطه واعتصامه لليوم الرابع والثمانين على التوالي.

وقالت مصادر دياب، إن المسودة الحكومية جاهزة وشبه مكتملة وهي مؤلفة من 18 وزيراً اختصاصياً، وتم حل عقدة حقيبة الخارجية التي كانت ستؤول الى الوزير السابق دميانوس قطار الذي يتمسك به دياب ويعترض عليه التيار «الوطني الحر»، بأن يسمى قطار وزيراً للاقتصاد لاسيما أنه مختص بالوضع الاقتصادي والمالي، وتؤول الخارجية الى وزير آخر يسميه «الوطني الحر»، ويطرح هنا اسم السفيرين ناصيف حتي وشربل اسطفان. كما تم التفاهم على أن تؤول حقيبة العدل الى المحامية ماري كلود نجم بدل القاضي هنري خوري الذي طرحه الرئيس ميشال عون، على أن يتم تعيين العميد المتقاعد طلال اللادقي في وزارة الداخلية، وأن تمثل المهندسة لميا يمين الدويهي تيار «المردة» في وزارة الأشغال، واللواء ميشال منسى في الدفاع، ونقيبة المحامين السابقة أمل حداد لنيابة الرئاسة ووزارة العمل.

‏ ‏ كما حسمت وزارتا الثقافة والإعلام ل«مارتينه اوهانيان» ممثلة للنواب الأرمن، فيما المقعد الدرزي سيؤول ل«رمزي مشرفية» مع حقيبتي ‏الشؤون الاجتماعية والمهجرين ومعهما شؤون النازحين بعد دمج هذه ‏الوزارات، والمقعد الكاثوليكي ل«منال مسلم» لوزارتي البيئة والتنمية ‏الإدارية، بينما التربية والتعليم العالي والشباب والرياضة ل«طارق المجذوب»، والاتصالات ل«عثمان سلطان» ‏والمالية ل«غازي وزني».

وأعلن المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيش، أن إبقاء لبنان بدون حكومة عمل غير مسؤول في ضوء التطورات في البلد والمنطقة، وقال في تغريدة على «تويتر» أمس: إبقاء لبنان بدون حكومة تتسم بالكفاءة والمصداقية عمل غير مسؤول في ضوء التطورات في البلد والمنطقة. وأضاف: أحض الزعماء على التحرك دون مزيد من التأخير.

وعلى صعيد الانتفاضة الشعبية في يومها الرابع والثمانين فقد واصل المحتجون اعتصاماتهم وتحركاتهم أمس في الساحات، وعمد عدد منهم الى الاعتصام أمام جمعية المصارف في بيروت مطالبين بحماية صغار المودعين.