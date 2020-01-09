« أوبـك »: قـادرون على تلبيـة الطلـب العالمـي من النفـط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”، وكالات

أعرب سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة عن أمله ألا يكون هناك تصعيد إضافي في المنطقة بعد الإعلان عن هجمات إيرانية على قواعد في العراق تضم القوات الأمريكية أمس الأربعاء.

وقال سهيل المزروعي خلال منتدى الإمارات للطاقة الذي عقد في جامعة نيويورك أبوظبي: نأمل أن تؤدي حكمة كلا الطرفين إلى تخفيف حدة التوتر.

وأضاف: لا نشعر بالقلق إزاء العرض والطلب على النفط، كما أن «أوبك» قادرة على تلبية الطلب العالمي، و لا نرى أي خطر على مضيق هرمز. وتابع القول: أود أن أقول إن السوق يتوفر فيه معروض كافٍ، ونحن الآن لا نتوقع نقصاً في المعروض ما لم يكن لدينا تصعيد كارثي.

ولفت المزروعي إلى أنه لا يتوقع حدوث مخاطر فورية على شحنات النفط المارة عبر مضيق هرمز، وذلك بعد أن هاجمت إيران قاعدتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق. وأوضح وزير الطاقة أن «أوبك» لا تناقش أي خطوات حالياً، لكنها ستعكف على تقييم الوضع إذا حدث نقص في إمدادات النفط. وأفاد المزروعي بأن «أوبك» ستستجيب لأي نقص في إمدادات النفط إذا اقتضت الحاجة لكن «لدينا حدودنا أيضاً» لتعويض أي نقص نفطي محتمل.

وقفزت أسعار النفط بشكل حاد في مستهل التداولات أمس ليصل خام برنت إلى مستوى 71.75 دولار للبرميل، لكنه قلص مكاسبه لاحقاً قبل أن يعاود الهبوط، كما شهد الذهب صعوداً بنحو 5 دولارات بعد أن وصلت مكاسبه لنحو 35 دولاراً في وقت مبكر من التعاملات متجاوزاً 1600 دولار للأوقية للمرة الأولى في 7 أعوام، قبل أن يرتد لاحقاً بخسائر تزيد على دولار إلى 1573 دولاراً للأوقية.