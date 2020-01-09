«التثقيف الصحي بالشارقة» تعلن عن حزمة من المبادرات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”



أعلنت إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، والجمعيات الداعمة للصحة التابعة لها، عن مبادراتها وبرامجها المتنوعة، التي تعتزم تنظيمها خلال العام الجاري، وتمت صياغتها تماشياً مع شعار «عام الاستعداد للخمسين»، بهدف ترسيخ مفاهيم الأنماط الصحية السليمة لدى كل أفراد المجتمع، وتحسين الصحة العامة في إمارة الشارقة، وصولاً إلى توفير حياة أفضل تضمن رفاهية وسلامة وسعادة المجتمع، تنفيذاً لرؤى وتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد، أمس، في مقر المجلس، بحضور إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي، ورؤساء الجمعيات الداعمة للصحة، وعدد من ممثلي الشركاء الاستراتيجيين للإدارة، إلى جانب عدد من المتطوعين والمتطوعات.

ومن أبرز البرامج والمبادرات التي تم استعراضها خلال المؤتمر، استكمال مراحل العمل في برنامج المدارس الصحية، وبرنامج وازن.



خريطة طريق



أكدت إيمان راشد سيف، أن شعار «الاستعداد للخمسين» الذي أعلنته القيادة الرشيدة في مستهل هذا العام، كان مرتكزاً للخطة الاستراتيجية لإدارة التثقيف الصحي في عام 2020، وشكّل خريطة طريق للمبادرات والبرامج التي ستنفذها الإدارة والجمعيات العاملة تحت مظلتها.

وأشارت مدير إدارة التثقيف الصحي، إلى أن الإدارة عملت هذا العام على صياغة أساليب توعوية جديدة ومبتكرة للوصول ببرامجها وفعالياتها إلى كل شرائح المجتمع، وجميع الفئات العمرية، تتضمن تنظيم العديد من الأنشطة الميدانية، وتعزيز المشاركة في المعارض والمهرجانات والفعاليات الكبرى التي تشهدها الإمارة، وخارجها.

وشهد المؤتمر الصحفي عرض مادة فيلمية حول إنجازات إدارة التثقيف الصحي والجمعيات الداعمة للصحة، كما استعرضت آمنة النقبي مدير شعبة الإعلام الصحي في إدارة التثقيف الصحي، مبادرات الإدارة لهذا العام.

من جانبها، استعرضت وحيدة عبد العزيز رئيس جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، أجندة الجمعية، التي تتضمن تنظيم عدد من المبادرات تندرج جميعها تحت شعار «حان وقت النشاط».

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20 مبادرة وفعالية



كما استعرضت هبة محمد زقوت سكرتير تنفيذي في جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية، برنامج الجمعية حيث تستعد لتنفيذ أكثر من 20 مبادرة وفعالية من أهمها تنظيم «مبادرة مبروك ما ياكم».



أجندة جمعية أصدقاء مرضى السرطان



وقدّمت أمل المازمي رئيس قسم التميز المؤسسي في جمعية أصدقاء مرضى السرطان، أجندة الجمعية التي تتضمن إطلاق منتدى الأمراض غير المعدية في دورته الثالثة».

من جانبها، قالت آمنة أحمد الشامسي سكرتير تنفيذي في جمعية أصدقاء السكري: إن الأجندة الرئيسية للجمعية تتمحور حول التوعية بداء السكري، وطرق الوقاية من هذا المرض.

بدورها، استعرضت عائشة آل علي عضو في جمعية أصدقاء مرضى الكلى، مبادرات الجمعية خلال عام 2020.