أروابارينا: لم أطلب بديلاً لخليل ولا أعترف بالميركاتو الشتوي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب



أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، أنه لا يحتاج لضم لاعبين جدد لصفوف الفريق، كما لم يطلب من إدارة النادي انتدابات في فترة الانتقالات الشتوية.

ونفى المدرب في رده على سؤال «الخليج الرياضي» صحة ما يثار عن شروع النادي في البحث عن مهاجم صريح بديلاً لأحمد خليل، مؤكداً أنه لم يطلب بديلاً لخليل أو أي لاعب في مراكز أخرى في الفريق.

وأضاف: «لم أطلب ضم مهاجم أو غيره، وعلى المستوى الشخصي لا أعترف بالانتقالات الشتوية (الميركاتو الشتوي)؛ لأن الأندية لا تستغني أبداً عن اللاعبين الجيدين؛ بل عن من يعانون إصابات أو الذين لا يشاركون في المباريات؛ لذلك لا أضع الانتقالات الشتوية في حساباتي كمدرب».

وأشار إلى أنه لا يتأثر بالضغوطات التي تتم على النادي بهذا الخصوص من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي لا يتفاعل معها.

وفي شأن ضم اللاعب الآسيوي قبل المشاركة في دوري أبطال آسيا قال أروابارينا: «لسنا ملزمين بذلك ولا تُجبرنا اللائحة على إشراك لاعب آسيوي».

وعن مباراة فريقه أمام الجزيرة غداً في نصف نهائي كأس الخليج العربي قال: «ستكون مواجهة صعبة لأنها تجمع فريقين كبيرين لديهما عناصر متميزة، ويتواجهان بنفس طموح التأهل للنهائي، والتفاصيل الصغيرة ستحسم النتيجة، وسيفوز من سيلعب بتركيز أكبر».